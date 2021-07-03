Російські хакери атакували дві сотні американських компаній: що відомо

В кібернападі підозрюють пов'язану з Росією хакерську групу REvil, також відому як Sodinokibi.
У США в п'ятницю, 2 липня, щонайменше дві сотні компаній постраждали внаслідок кібератаки програми-здирника.
Про це із посиланям на Huntress Labs повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що спершу кібернападу піддався постачальник програмного забезпечення Kaseya зі штату Флорида, а згодом хакери заблокували корпоративні мережі, які використовували відповідне ПЗ.
Представник Huntress Labs Джон Хаммонд вважає, що за атаку відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.
"Kaseya займається великими і малими підприємствами по всьому світу, тому в підсумку (атака. - Ред.) може поширитися на бізнес будь-якого розміру або масштабу, - вказав Хаммонд. - Це колосальна і руйнівна атака на ланцюг постачання".
У Kaseya підтвердили факт кібернападу і закликали своїх клієнтів негайно вимкнути сервери, на яких запущене вразливе програмне забезпечення. Водночас підприємство відмовилося коментувати масштаби атаки, запевнивши, що йдеться про "невелику кількість" клієнтів.
Засновник компанії з питань кібербезпеки Rendition Infosec Джейк Вільямс переконаний, що факт нападу напередодні вихідних до Дня незалежності США 4-го липня не є випадковістю.
"У мене немає жодних сумнівів у тому, що час тут було обрано навмисно", - зауважив він.
Тим часом Федеральне агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури повідомило, що уважно стежить за ситуацією і працює з ФБР, щоб зібрати більше інформації про наслідки інциденту.
У червні російську кіберзлочинну групу Revil (Sodinokobi) звинуватили у масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS.
Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.
А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з’явилося повідомлення із наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".