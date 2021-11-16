Російські військові підтвердили, що збили радянський супутник під час космічних випробувань

Російські військові підтвердили, що збили радянський супутник під час космічних випробувань

У Росії запевняють, що фрагменти супутника не становлять загрози для МКС.

Російські військові підтвердили враження радянського супутника "Целіна-Д", який перебував на орбіті від 1982 року.

Про це із посиланням на заяву Міноборони РФ повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що інцидент стався 15 листопада внаслідок "успішно проведених" випробувань. В російському оборонному відомстві запевняють, що фрагменти супутника не становлять загрози.

"США достеменно відомо, що фрагменти, що утворилися, за часом випробувань і за параметрами орбіти не представляли і не нестимуть загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів і космічної діяльності", - заявили в Міноборони РФ.

Вказується, що фрагменти "внесли до головного каталогу вітчизняної системи контролю космічного простору і одразу взяли на супровід до того моменту, поки вони не зруйнуються".

Тим часом у "Роскосмосі" заявили про контроль за ситуацією на орбіті для захисту МКС.

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Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, за якими можна вести моніторинг.

Водночас американські військові зауважували, що внаслідок випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч більш дрібних уламків, відстежити які буде неможливо.

Окрім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку для астронавтів та космонавтів на МКС".

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