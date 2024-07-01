Рослина, яка здатна вижити на Марсі: нове відкриття вчених – фото

Вчені заявили, що виявили пустельний мох, який може вижити на Марсі і зіграти вирішальну роль у зародженні життя на червоній планеті. Так, науковці з Китаю стверджують, що мох Syntrichia caninervis, що росте в Антарктиді та пустелі Мохаве (пустеля на південному заході США - ред.) здатний витримувати умови, схожі на марсіанські, зокрема посуху, високий рівень радіації та сильний холод.

Про це пише The Guardian.

Команда вчених каже, що їхня робота є першою, яка вивчає виживання рослин у такому середовищі, а також зосереджується на потенціалі вирощування рослин на поверхні планети, а не в теплицях.

"Унікальні дані, отримані в нашому дослідженні, закладають основу для колонізації космічного простору за допомогою природно відібраних рослин, адаптованих до екстремальних умов стресу", - стверджують вони.

Мох Syntrichia caninervis, який може вижити на Марсі / Фото: The Guardian

Професор Стюарт МакДеніел, експерт з моху з Університету Флориди, який не брав участі в дослідженні, припустив, що ця ідея має переваги.

"Культивування наземних рослин є важливою частиною будь-якої довгострокової космічної місії, оскільки рослини ефективно перетворюють вуглекислий газ і воду на кисень і вуглеводи — по суті, повітря та їжу, необхідні людям для виживання. Пустельний мох не їстівний, але він може надавати інші важливі функції в космосі", – сказав він.

Доктор Агата Жупанська з Інституту SETI погодилася, зазначивши, що мох може допомогти збагатити та перетворити кам’яний матеріал, знайдений на поверхні Марса, щоб дозволити рости іншим рослинам.

У журналі The Innovation дослідники з Китаю описують, як пустельний мох не тільки вижив, а й швидко відновився після майже повного зневоднення. Він також зміг регенерувати в нормальних умовах зростання після того, як провів до п'яти років при температурі -80 °C і до 30 днів при температурі -196 °C, а також після опромінення гамма-променями.

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Потім команда створила умови, в яких тиск, температура, гази й ультрафіолетове випромінювання були схожі з марсіанськими. З'ясувалося, що мох вижив у цьому схожому на марсіанське середовищі і зміг регенерувати в нормальних умовах зростання навіть після семи днів опромінення. Команда також зазначила, що рослини, які були висушені перед таким впливом, збереглися краще.

"Зазираючи в майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяючий мох можна буде доставити на Марс або Місяць, щоб перевірити можливість колонізації та росту рослин у космічному просторі", - пишуть дослідники.

Водночас експерти зазначають, що дослідження не показало, що мох може бути значним джерелом кисню в марсіанських умовах, і що пустельний мох може розмножуватися і розростатися в марсіанських умовах. Крім того, зазначають експерти, у новому дослідженні не використовували ґрунт, схожий на марсіанський.

Нагадаємо, на Марсі виявили підземелля, де є всі умови для позаземного життя.

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