Кактус опунція / © Associated Press

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Науковці з Каліфорнійського університету в Санта-Крус (UC Santa Cruz) розробили спосіб отримання електроенергії з кактуса опунції, використовуючи особливості його фотосинтезу. Листки рослини фактично працюють як органічні сонячні панелі, здатні виробляти невеликі обсяги електрики.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Plants, People, Planet.

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Як кактус перетворює сонячне світло на електрику

Проєкт очолили професор екологічних досліджень Майкл Лойк та випускниця університету Чарлі Чесні. Вони використали особливий механізм фотосинтезу, відомий як кислотний метаболізм товстянкових (CAM), який допомагає рослинам зберігати воду в умовах спеки та посухи.

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Цей тип фотосинтезу властивий не лише опунції, а й алое, ананасу та пітахаї. На відміну від більшості рослин, які поглинають вуглекислий газ удень і водночас втрачають воду через відкриті пори, CAM-рослини роблять це переважно вночі, коли температура нижча.

У темряві вони перетворюють поглинутий CO₂ на яблучну кислоту, а вдень, під дією сонячного світла, знову використовують її для фотосинтезу. При цьому в товстих стеблах таких рослин фотосинтез відбувається лише у зовнішньому шарі завтовшки близько двох міліметрів.

Дослідники з’ясували, що через різницю в кислотності між освітленим і затіненим боками кактуса виникає градієнт pH, який створює електричну напругу. Саме цю напругу науковці навчилися збирати за допомогою вбудованого в рослину дротового електрода.

Вісім стебел як три батарейки

За результатами експериментів, одне стебло кактуса може виробляти до 0,5 вольта. Коли дослідники з’єднали вісім таких стебел, їм вдалося отримати 4,5 вольта — приблизно стільки ж, скільки забезпечують три звичайні батарейки типу AA.

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Науковці вважають, що технологія може стати джерелом живлення для малопотужних датчиків, які використовують у сільському господарстві. Зокрема, опунцію можна висаджувати поруч з іншими культурами, щоб отримувати відновлювану електроенергію для сенсорів, які стежать за станом посівів та умовами довкілля.

Крім того, сама напруга може слугувати індикатором здоров’я рослини. Оскільки її величина та зміни протягом доби безпосередньо пов’язані з процесами фотосинтезу, за цими показниками можна оцінювати фізіологічний стан кактуса та зміни навколишнього середовища.

Нагадаємо, дослідники ковтнули деталі Lego, щоб з’ясувати, за скільки днів вони виходять з організму. Вони поділилися неочікуваними висновками.

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