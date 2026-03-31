Рожеві камені видали таємницю Антарктиди: що знайшли під льодом континенту

Рожеві камені. Фото: Nature Communications Earth & Environment

Реклама

На перший погляд Антарктида має вигляд як суцільний льодовиковий щит, однак ключові процеси відбуваються під його поверхнею — там, де лід взаємодіє з породами, водою та осадом. Саме ця зона визначає швидкість руху льодовиків і їхню реакцію на зміни клімату.

Про це повідомило видання earth.com.

Нещодавно вчені з Британської антарктичної служби (BAS) з’ясували походження незвичних рожевих валунів, розкиданих серед темних вулканічних порід у горах Гудзон. За допомогою аналізу радіоактивного розпаду мінералів дослідники встановили, що ці граніти утворилися близько 175 мільйонів років тому — у юрський період.

Реклама

Втім, самі валуни не відповідали геології місцевості, що вказувало на їхнє переміщення. Розгадку вдалося знайти завдяки аерогеофізичним дослідженням. Літаки з гравітаційними давачами зафіксували під льодовиком Пайн-Айленд потужний сигнал, який виявив приховане гранітне утворення.

Йдеться про масив приблизно 100 кілометрів завширшки та до семи кілометрів завтовшки. Він розташований глибоко під льодовиком і залишався невідомим протягом мільйонів років.

За словами геофізика BAS Тома Джордана, саме рожеві валуни стали ключем до відкриття цього підземного масиву. Вони виявилися уламками гранітного шару, які льодовик переніс на значну відстань.

Дослідники встановили, що під час останнього льодовикового періоду льодовик Пайн-Айленд був значно товстішим і потужнішим. Він виривав породи з підстильної поверхні та переносив їх до гір Гудзон, де вони залишилися після танення льоду.

Реклама

Отримані дані дозволяють точніше відновити історію руху льодовика та вдосконалити кліматичні моделі. Це особливо важливо, оскільки льодовик Пайн-Айленд є одним із найшвидше танучих у Західній Антарктиді й суттєво впливає на глобальний рівень моря.

Крім того, тип породи під льодовиком безпосередньо впливає на його поведінку. Граніт може створювати додаткове тертя й сповільнювати рух льоду, тоді як наявність води під ним — навпаки прискорює ковзання.

Як зазначають дослідники, поєднання геологічного аналізу зразків і геофізичних вимірювань дозволило створити більш точну «карту під льодом». Це допоможе краще прогнозувати зміни льодовикового щита та їхні наслідки для прибережних територій.

