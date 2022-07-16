Розірвала зірку на шматки: вчені зафіксували дивну поведінку чорної діри

У спіральній галактиці, яка розташована на відстані 215 млн світлових років від нас у сузір'ї Ерідана, вчені побачили, як чорна діра розірвала зірку на шматки, але повного поглинання не відбулося.

З'ясувалося, що чорні діри можуть створювати високошвидкісні хмари із зоряної речовини, і таку подію вчені побачили вперше.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Вчені за допомогою телескопів у Лікській астрономічній обсерваторії побачили, що під час загибелі зірки відбувається щось незвичне. Чорна діра частково поглинула зоряну речовину, а більшу її частину викинула в космос.

Сильні вітри, що виходять від чорної діри, також створили високошвидкісну сферичну хмару із зоряної речовини, що залишилася "нез'їденою" чорною дірою. Вчені припустили, що швидкість руху цієї хмари становить приблизно 10 тисяч км/с.

Коли зірка підходить надто близько до горизонту подій надмасивної чорної діри, то остання поглинає її внаслідок події руйнування. Зірка руйнується, і частина її речовини розтягується в космосі у процесі, який називається спагетіфікацією. Але в міру того, як чорна діра поглинає зірку, відбувається випуск величезної кількості рентгенівського випромінювання.

"Взагалі події приливної руйнації, коли відбувається поглинання чорною дірою близької зірки, допомагають дізнатися про існування самої надмасивної чорної діри в центрі галактики. Тому є великою удачею, як це сталося в нашому випадку, спостерігати за моментом загибелі зірки, адже це може відкрити деякі нові секрети чорних дір", — каже Венбін Лу з Каліфорнійського університету в Берклі.

Раніше стало відомо, що дуже яскравий метеор очевидці помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним гуркотом. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках.

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