"Розхідний матеріал": в Англії знайшли свідчення кельтських жертвоприношень жінок та дівчат

Кельтського підлітка поховали обличчям вниз у Дорсеті, Англія. / Джерело: Університет Борнмута

Реклама

В Англії археологи виявили 2000-річний скелет дівчини-підлітка, який лежав обличчям донизу у ямі. Така незвична поза, а також відсутність поховального інвентарю вказують на те, що ця молода людина могла бути жертвою ритуального вбивства. Це вже третє подібне поховання жінок та дівчат, знайдене під час розкопок стародавнього кельтського поселення.

Про це пише Live Science.

Знахідка зі слідами злочину

Скелет був виявлений дослідниками Університету Борнмута на розкопках кельтського поселення у графстві Дорсет на південному заході Англії. Керівник проєкту, археолог Майлз Рассел, припускає, що тіло було просто скинуте у яму.

Реклама

«Складається враження, що тіло кинули в яму, а руки, імовірно, були зв’язані на зап’ясті перед тілом», — пояснив Майлз Рассел.

Скелет підлітка, який, імовірно, є дівчиною, хоча ДНК-аналіз ще не проведено, був знайдений обличчям донизу на дні покинутої ями без будь-якого поховального інвентарю або речей, які зазвичай клали в могилу разом з померлою людиною. Ці ознаки дають підстави вважати, що вона була принесена в жертву племенем Дуротригів — кельтською групою, що мешкала в Британії в Залізному столітті до римського вторгнення.

Три ймовірні жертви

Ця знахідка — не єдиний випадок незвичайного поховання на території, яку досліджує Університет Борнмута в рамках «Проєкту Дуротригів». Усі три незвичайні поховання, знайдені в межах проєкту, — це жінки та дівчата.

«Два інші тіла обличчям донизу в ямах, які ми виявили в рамках проєкту, — це дівчина-підліток, знайдена у 2024 році, і молода доросла жінка, знайдена 2010 року», — розповів Рассел, додавши, що тіло жінки мало ознаки перерізаного горла.

Реклама

За його словами, виявлення численних жіночих жертвоприношень може свідчити про те, що ця практика була значно поширенішою, ніж вважалося раніше. Проте вчені поки що не можуть точно визначити, які соціально-політичні чи екологічні чинники могли спричинити цю практику.

Чому жертвами ставали жінки

Ці відкриття є особливо дивними з огляду на результати ДНК-аналізу, проведеного в рамках проєкту раніше. Дослідники з’ясували, що кельтські групи, такі як Дуротриги, ймовірно, були організовані за материнською лінією, що узгоджується зі свідченнями римських авторів про кельтів. Чоловіки, як правило, переходили жити до сімей своїх дружин після одруження.

З огляду на велику важливість материнських зв’язків у кельтів, поява жертв саме серед жінок та дівчат викликає здивування. Археолог Майлз Рассел припускає, що ці особи могли перебувати на найнижчому щаблі соціальної драбини і вважатися «розхідним матеріалом», особливо якщо вони не були місцевими або не належали до владної верхівки.

Скелети, знайдені у 2024 році та цьогоріч, ще не були повністю досліджені. Команда планує провести аналіз на предмет травм і хвороб, а також визначити походження та раціон підлітків.

Реклама

Нагадаємо, археологи з’ясували, що вбитий у XIII столітті чоловік, рештки якого знайшли ще 1915 року в монастирі на острові Мергіт у Будапешті, був Белою Ростиславовичем — угорським князем з династії Рюриковичів і сином галицького князя Ростислава. Вчені також встановили, від яких поранень загинув чоловік.