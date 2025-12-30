Розкішне поховання і страшна смерть: хто насправді вбив палеолітичного "Принца"

«Принц». Фото: Лоренцо Донцеллі/CC0 1.0

Реклама

Дослідники з’ясували, що юнак із відомого поховання в печері Арене-Кандіде на півночі Італії пережив кілька днів тяжких мук після атаки великого хижака. Аналіз кісток показав: обличчя та грудну клітку йому розірвав сильний звір, найімовірніше — ведмідь.

Про це повідомило видання Iflscience.

Поховання, знайдене ще 1942 року й датоване періодом 27 900–27 300 років тому, давно вважалося одним із найбагатших граветтських захоронень. Поруч зі скелетом археологи виявили сотні мушель, різьблені роги, підвіски зі слонової кістки мамонта та крем’яний клинок, що трактувався як символ високого статусу. Саме через це підлітка прозвали «Принцом».

Реклама

Однак нове дослідження зміщує акценти. Повторний огляд решток показав масштабні травми: зруйновану ключицю, пробиту щелепу, численні переломи черепа, зубів і шийних хребців, а також прокол малогомілкової кістки. Науковці зазначають, що картина ушкоджень нагадує наслідки сучасних ДТП, але для палеоліту більш вірогідне пояснення — напад великої тварини.

Фахівці відкидали інші версії: немає характерних для падіння з висоти переломів рук і ніг, а міжособистісне насильство навряд чи спричинило б такі масштабні руйнування щелепи та плечового поясу. З огляду на фауну того часу, напад міг здійснити бурий або печерний ведмідь, рідше — леопард чи печерний лев. Проте саме ведмеді зазвичай залишають подібні сліди.

Найбільш разючою стала інша деталь: кістки містять ознаки раннього загоєння. Це означає, що підліток прожив ще два-три дні після нападу, попри жахливі травми. Ведмідь, імовірно, не зачепив життєво важливі судини, тож смерть настала пізніше — через внутрішню кровотечу, ушкодження мозку чи відмову органів.

Дослідники припускають, що саме цей драматичний епізод міг стати причиною надмірно розкішного поховання. Замість ознаки високого соціального статусу воно могло бути ритуальною реакцією спільноти на «виняткові події» — спробою символічно завершити трагедію.

Реклама

Цю версію підтримує й інше спостереження: найпишніші граветтські поховання часто належали людям із незвичними травмами або каліцтвами. Науковці вважають, що такі обряди виконували роль ритуального «визнання» та стримування подій, які сильно вразили давню спільноту.

Нагадаємо, археологи виявили, що найдавніше відоме ботанічне мистецтво світу — орнаменти галафійської культури Північної Месопотамії, створені близько 6000 року до нашої ери — приховує ранні сліди математичного мислення.