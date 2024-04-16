Розкрита одна з таємниць виникнення життя на Землі – дослідження

Вчені зробили ще один крок до розгадки таємниці виникнення життя на Землі. У новому експерименті вони відтворити умови, в яких з неживої матерії утворилися біополімери – органічні сполуки, з яких будуються всі живі організми на нашій планеті.

Про результати дослідження пише The Washington Post.

Перший подібний експеримент провів вчений Стенлі Міллер у середині минулого століття. Він спробував відтворити умови ранньої Землі. Змішавши у колбі кілька простих речовин, які могли бути присутні в атмосфері та океанах молодої планети, він нагрів їх, імітуючи геологічну активність, та вдарив електричним струмом ніби блискавкою. Таким чином його теорія отримала підтвердження, оскільки під впливом цих фізичних факторів у "первісному бульйоні" утворилися амінокислоти – "цеглинки" для побудови білків.

70 років потому група німецьких дослідників вдосконалила умови проведення експерименту. Колби замінили крихітним шматочком інертної тефлоноподібної речовини (FEP), вкритим розгалуженими мережами мікротріщин на кшталт тих, що утворюються у природних умовах в гірських породах. Потім цей шматочок FEP закріпили між пластинами з сапфіру й пропустили через тріщини водний розчин ключових для живих організмів хімічних речовин.

Потім вчені нагріли об'єкт, щоб імітувати умови, які могли скластися в океані біля гідротермальних джерел або в гірських породах поблизу геотермального басейну. Нагрів виявився дуже потужним каталізатором реакцій.

Тепло, яке поширювалося мережею мікротріщин сортувало та фільтрувало молекули у "бульйоні", які поєднувалися у довші ланцюги й утворювали біополімери – "будівельні блоки" живих організмів. Саме до полімерів відносяться нуклеїнові кислоти (ДНК та РНК), пептиди, білки, вуглеводи й полісахариди.

Дослідники не збираються зупинятися та планують на наступному етапі створити необхідні умови за допомогою природних геологічних матеріалів й побудувати мережі сполучених між собою секцій більшого розміру.

Нагадаємо, вчені відтворили виникнення життя у Всесвіті, створивши кілька планетарних умов у пробірці. Вони дійшли висновку, що існують сотні шляхів, якими могло б розвиватися життя у Всесвіті.

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