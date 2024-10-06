Розкрито одну з найбільших таємниць Землі – як єгиптяни переміщували каміння для пірамід

Протягом багатьох років люди дивувалися, як стародавні єгиптяни могли переміщати масивні кам'яні блоки через пустелю.

Група археологів вважає, що з'ясувала, як стародавні єгиптяни переміщували пустелею величезні кам'яні плити.

Про це пише LADbible.

Велика піраміда складається з більш ніж 2,3 мільйона блоків вапняку і граніту – кожен важить близько двох тонн. Зараз вчені вважають, що стародавня цивілізація використовувала притоку Нілу, щоб допомогти їм перевезти величезні камені в пустелю.

Прагнучи довести свою теорію, група дослідників почала з тестування п'яти скам'янілих зразків ґрунту з заплави Гізи.

Потім лабораторія у Франції проаналізувала їх на наявність пилку і рослинності, які зазвичай зустрічаються навколо Нілу, що довело б, що тут колись існував стародавній водний шлях.

Відбір зразків ґрунту був напруженою роботою, оскільки археологам довелося копати на глибину до 9 метрів, щоб зафіксувати тисячі років історії Єгипту.

Дивно, але їм вдалося підтвердити існування гілки Нілу Хуфу, яка несла кам'яні плити до місця їхнього остаточного спочинку – до того, як вона пересохла 600 року до нашої ери.

Міжнародна команда дослідників також виявила 61 вид рослин під час інтенсивного дослідження.

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Говорячи про відкриття, екологічна географиня Хадер Шейша сказала, що без цієї притоки побудувати піраміди було б "неможливо".

Ще більш неймовірно, що на відкриття надихнув шматок папірусу, знайдений у Червоному морі.

Фрагмент пергаменту розповідає про те, як один чиновник, Мерер, мав транспортувати вапняк догори Нілом на будівельний майданчик у Гізі.

"Мене це так зацікавило, тому що це підтверджує, що будівельні матеріали для піраміди перевозили водою", - сказала Шейша, згадуючи цей момент в інтерв'ю The New York Times.

Хоча водний шлях, можливо, вже давно зник, авторка дослідження вважає, що її відкриття допоможе розкрити більше таємниць про піраміди – наприклад, як вони піднімали каміння нагору. Вона розповіла: "Знаючи більше про навколишнє середовище, можна вирішити частину загадки будівництва пірамід".

Нагадаємо, вчені виявили дивну гробницю дочки чиновника Стародавнього Єгипту. Частина скелета добре збереглася.

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