Розкрито таємницю найзагадковішої міграції в історії людства: що приховує затонулий континент

Першими жителями Австралії стали люди, які мігрували з Південно-Східної Азії через Сахул — великий континент, що з'явився з-під води близько 70 тисяч років тому, а потім знову занурився в безодню океану. Це одна з незвичайних історій міграції людей, яку довгий час вчені не могли пояснити.

Про це пише Live Science.

Хоча існує безліч археологічних доказів того, що люди потрапили до Австралії з Азії, залишалося невідомим, скільки часу їм знадобилося, щоб перетнути величезну відстань, яку зараз вкрито водою, і якими маршрутами вони йшли.

Нове дослідження не тільки відповідає на ці питання, а й дозволяє визначити потенційні місця для майбутніх археологічних розкопок, моделюючи ймовірність знаходження стоянок древніх людей.

Дослідники нанесли на карту величезний суперконтинент, відомий як Сахул. Під час останнього льодовикового періоду в епоху плейстоцену, близько 70 тисяч років тому, величезні маси води перетворилися на лід, що спричинило падіння рівня світового океану. В результаті між сучасною Австралією, Папуа-Новою Гвінеєю на півночі та Тасманією на півдні оголилася ділянка континентального шельфу, яку почали заселяти люди. Згодом ландшафт змінювався, а люди продовжували просуватися на південь, досліджувати та заселяти нові землі. Рівень моря залишався низьким багато тисяч років, і, зрештою, давні люди заселили Австралію.

На основі цієї інформації вчені розробили модель еволюції ландшафту Сахула в період між 75 та 35 тисячами років тому. Вчені також врахували місця, де було знайдено археологічні пам'ятки цього періоду, і на їх основі збудували можливі маршрути міграції стародавніх людей із двох місць Південно-Східної Азії — Західного Папуа та шельфу Тиморського моря. У моделі також враховувалися так звані "схеми пошуку їжі Леві" — типи пересування стародавніх людей у незнайомих ландшафтах, які вони використовували, щоб добувати їжу збиранням та полюванням. Ця інформація дозволила оцінити темпи міграції Сахулом.

"Нова модель еволюції ландшафту дозволяє більш реалістично описувати ландшафти та навколишнє середовище, населені першими спільнотами мисливців-збирачів, коли вони перетинали Сахул", — розповів Трістан Саллес, доцент Школи геологічних наук Сіднейського університету та провідний автор дослідження.

Вчені стверджують, що давні люди прийшли в Австралію двома шляхами – вздовж берегової лінії та через центральну частину континенту за течією основних річок, які на той час перетинали ландшафт. Міграція для того часу була досить швидкою – древні люди просувалися у бік Австралії зі швидкістю близько 1,15 км на рік. Ці розрахунки підтверджуються датуванням знайдених раніше пам'яток.

Ще один важливий результат дослідження може практично допомогти у майбутніх археологічних пошуках. Модель дозволяє визначити місця, де можуть бути знайдені сліди стародавніх людей, та скоротити час на їх пошуки.

"Наше дослідження є першим, яке показує вплив змін ландшафту на початкову міграцію на Сахулі, відкриваючи новий погляд на його археологію. Якби ми використали такий підхід і в інших регіонах, ми могли б покращити наше розуміння надзвичайної подорожі людства з Африки", — заявили дослідники.

Нагадаємо, найспекотніше та посушливе місце на Землі колись було зеленим раєм. 4000 років тому Сахара була вкрита прісними озерами, на берегах яких паслися стада худоби та диких травоїдних тварин.

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