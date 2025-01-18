Розкриває темні сторони римського життя: у Помпеях розкопали лазню

Розкішну приватну лазню було виявлено під час масштабних розкопок у давньоримському місті Помпеї, яке перебувалопід шарами вулканічного попелу та породи протягом 2000 років.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що лазня розташована у центрі великої резиденції, розкопки якої тривали протягом двох років. Там же було виявлено два скелети, аналіз яких показує жах, який пережили мешканці Помпей під час виверження Везувію 79 року нашої ери. Один із скелетів належав жінці віком від 35 до 50 років, яка тримала в руках коштовності та монети, а інший – молодому чоловікові, ймовірно, підлітку.

Археологи припускають, що будинок, у якому було виявлено лазневий комплекс, належав одній багатій людині, можливо, Авлу Рустію Віру, впливовому політику.

Тим, кому випала можливість скористатися банним комплексом, треба було роздягнутися в роздягальні з яскраво-червоними стінами та мозаїчною підлогою, прикрашеною геометричними візерунками, викладеними мармуром, привезеним з усієї Римської імперії. Потім вони прямували до парні, де висока температура підтримувалася підвісною підлогою, через яку прогрівалося повітря, і стінами з порожнечами, де циркулювало тепло.

Археологиня, яка брала участь у розкопках, називає приватний банний комплекс відкриттям, яке зустрічається раз на сторіччя, та яке також розкриває темні сторони римського життя.

Нагадаємо, археологи виявили пару, яка загинула 79 року нашої ери, в руках жінки був "скарб".

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