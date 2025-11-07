ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Наука та IT
Розкрито таємницю найбільшої пам’ятки мая

Дослідники стверджують, що 3000-річна пам’ятка цивілізації мая є гігантською картою розміром із місто, що зображує «порядок всесвіту».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Associated Press

Учені з’ясували, що найбільша відома пам’ятка мая — комплекс Агуада-Фенікс у мексиканському штаті Табаско — була створена близько трьох тисяч років тому як архітектурна модель космосу.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances (Sci Adv), показало, що гігантська споруда довжиною майже дев’ять кілометрів збудована у формі хреста — символу світобудови та циклів часу у давній мезоамериканській культурі.

У центрі монумента археологи виявили дві вкладені хрестоподібні ями, де були поховані дари: раковини, фігурки з нефриту та зеленого каменю.

Особливо примітно, що у комплексі немає ознак соціальної ієрархії — ні палаців, ні статуй правителів. На думку дослідників, грандіозна споруда, на будівництво якої пішло понад 10 мільйонів людино-днів (умовний статистичний показник, що відображає факт явки людини на роботу — ред.), було збудовано громадськими зусиллями. Загальна мета — створити карту всесвіту і місце колективних ритуалів — об’єднала тисячі людей без примусу, демонструючи, що великі досягнення можливі і без влади царів.

Раніше повідомлялося, що вчені нарешті розгадали таємницю таблиці з календаря мая. У Дрезденському кодексі, який являє собою один із чотирьох збережених рукописів мая, є таблиця з 405 молодиками. Дослідники кажуть, що за допомогою цієї таблиці мая могли з точністю до одного дня передбачати повню і молодик.

