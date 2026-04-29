Розкрито темну правду про ChatGPT 5.5: яку загрозу приховує оновлення

Компанія OpenAI випустила ChatGPT-5.5 — свою найпотужнішу модель, яка обіцяє змінити підхід до роботи. Проте за вражальним штучним інтелектом ховається «темна правда» про колосальне споживання природних ресурсів. Стало відомо, яку ціну платить планета за кожне ваше запитання до чатбота.

Про це пише LadBible.

Оновлення ChatGPT до версії 5.5 — що відомо

Після релізу версії 5.5 компанія OpenAI пояснила її можливості, підкресливши, що модель стане ще ефективнішою у виконанні робочих завдань — навіть попри те, що багато користувачів і без того вже сильно від неї залежать.

«Ми випускаємо GPT-5.5 — нашу найрозумнішу та найзручнішу у використанні модель на сьогодні, а також наступний крок до нового способу виконання роботи за комп’ютером», — заявили в OpenAI.

Там пояснили, що GPT-5.5 оперативніше вловлює суть поставленого завдання і здатна виконувати значну частину роботи самостійно. Вона ефективно пише та відлагоджує код, шукає інформацію в інтернеті, аналізує дані, створює документи й таблиці, працює з програмами та переходить між різними інструментами, поки не доведе завдання до завершення.

«Замість того щоб ретельно керувати кожним кроком, ви можете дати GPT-5.5 складне багатокомпонентне завдання і довірити їй планування, використання інструментів, перевірку результатів, орієнтацію в неоднозначних ситуаціях і доведення роботи до кінця», — йдеться в заяві компанії.

Очевидно, що інтерес до ChatGPT найближчим часом лише зростатиме. Водночас експерти радять не використовувати його для дрібних або несуттєвих завдань, адже це може мати неочевидні наслідки для довкілля.

Темна сторона використання ChatGPT

Попри запевнення компаній, що вони працюють над зменшенням екологічного впливу ШІ, проблема залишається актуальною. Зокрема, існують оцінки, що кожне коротке звернення до ChatGPT може опосередковано «коштувати» близько пів літра води на 10 — 50 запитів.

Крім того, функціонування дата-центрів потребує значних обсягів електроенергії. За даними Forbes, такі системи можуть споживати понад 500 тис. кіловат щодня.

Водночас розробники наголошують, що ШІ може допомогти у пошуку рішень для кліматичних викликів. Наприклад, OpenAI нещодавно оголосила про довгострокову співпрацю з Національними лабораторіями США, залучивши провідних учених до роботи над науковими проривами, зокрема в енергетиці.

Однак, попри потенційні переваги, вже зараз очевидно, що широке використання ШІ має і негативний вплив на довкілля. І, можливо, варто пам’ятати про це, перш ніж ставити системі чергове не надто важливе запитання.

До слова, дослідження JAMA Network Open свідчить: щоденне використання ШІ (зокрема ChatGPT) для особистих цілей підвищує ризик депресії на 30%, тоді як професійне використання менш шкідливе. Найвразливіша категорія — люди від 25 до 64 років. Окрім пригніченого стану, надмірна довіра до алгоритмів знижує критичне мислення та загрожує здоров’ю через «галюцинації» нейромереж, які можуть давати небезпечні поради або підлаштовуватися під очікування користувача замість надання фактів.

