Розміром із блоху: який вигляд має найменша хребетна тварина у світі (фото)

Вчені виявили жабу розміром із горошину, яка може бути найменшою хребетною твариною у світі.

Про це пише Daily Mail.

"Блошина жаба" в середньому має розміри всього 7,1 міліметра, що робить її найменшою у світі — після того, як дослідники успішно виміряли 46 екземплярів мініатюрної амфібії, знайдених у її лісовому середовищі проживання на вершині пагорба на півдні Баїї, Бразилія.

Спина маленької жаби має різні коричневі відтінки, що допомагає зливається з навколишнім середовищем, на відміну багатьох яскравожовтих чи помаранчевих жаб, що живуть у цьому регіоні.

Біологам було відомо про існування блошиної жаби розміром із горошину звідтоді, як вона була вперше виявлена в тропічних лісах Атлантичного океану в Баїї 2011 року, як це вперше було опубліковано в журналі Zootaxa.

Але це нове і повніше дослідження зразків послужило доказом того, що команда зібрала достатньо зразків дорослих жаб, щоб зробити однозначний висновок про середній розмір виду.

Найменша хребетна тварина у світі / Фото: Renato Gaiga / Zoologica Scripta

Результати вимірювань, про які дослідники повідомили в журналі Zoologica Scripta, допомогли їм швидко оцінити, чи були жаби дорослими, визначивши, "чи є вони репродуктивно зрілими чи ні".

Вчені, до яких входили герпетологи з німецьких та бразильських університетів, також досліджували жаб на наявність голосових щілин у горлі — особливість, яка є лише у самців цього виду.

Результати були "абсолютно ясними", за словами Марка Шерца, який вивчає амфібій та рептилій як куратор герпетології Музею природної історії Данії в Копенгагені.

Читайте провідні новини дня:

"Це дійсно потенційно найменші з жаб, що нині живуть у світі, і це дивно", - сказав Шерц журналу New Scientist.

Шерц, незалежний експерт, не пов'язаний з авторами нового дослідження, розповів виданню, що його приголомшило те, наскільки маленькими можуть бути найкрихітніші дорослі блошині жаби.

"Її довжина становить 6,45 міліметра, що на 30 відсотків менше, ніж у будь-якої дорослої жаби-самця, яку я коли-небудь бачив", - сказав Шерц. "Вона майже на міліметр менша, ніж наступна за розміром жаба".

Дослідники виявили, що довжина дорослих самців становить від 6,45 до 7,90 мм. Для дорослих самок діапазон становив від 7,38 до 9,87 мм.

Щоб краще проілюструвати, наскільки насправді мала нова жаба, яка побила рекорди, дослідники також сфотографували маленьку істоту на монеті в один бразильський реал.

Семиграмова монета має діаметр 27 мм та товщину 1,95 мм.

"Визначити найменшу жабу у світі було непростим завданням", - зізналася команда у своєму новому звіті.

Нагадаємо, вчені виростили у лабораторії рис із яловичиною. Що відомо про експериментальну їжу.

Читайте також: