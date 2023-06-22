Розміром як чотири футбольні поля: у Нідерландах виявили місцевий Стоунхендж

Протягом 800 років ця територія слугувала місцем проведення жертовних фестивалів, ритуалів і радісних святкувань.

У Нідерландах під час археологічних розкопок виявили святилище віком понад 4 000 років. Воно складається з ровів і могильних курганів. Імовірно, стародавні люди використовували це місце так само, як британський Стоунхендж.

Про це пише Reuters.

Найбільший курган діаметром 20 метрів був сонячним календарем. Навколо цього пагорба був рів з кількома ходами. Сонце світило крізь ці проходи в найкоротший і найдовший день року.

"Люди використовували календар для визначення важливих моментів, таких як свята та дні збору врожаю", — розповіли дослідники.

Загалом святиня виявилася завбільшки з три футбольні поля. Археологи вважають, що люди збиралися там для жертвоприношень, похоронів, бенкетів та інших ритуалів.

Дослідники також виявили на пагорбах останки шістдесяти чоловіків, жінок і дітей.

У результаті розкопок вдалося знайти колекцію з приблизно мільйона предметів, серед яких скляна намистина, якій 1 000 років. Особливу інтригу викликає той факт, що найдавніші артефакти, знайдені на цьому місці, датуються 2500 роком до н. е.

Стоунхендж — кам'яна мегалітична споруда в графстві Вілтшир (Англія), створена в кілька етапів між 3100 і 1600 до н. е. Складається з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих із великих менгірів.

Нагадаємо, поруч зі Стоунхенджем, що у Великій Британії, під час польових робіт виявили коло великих шахт два кілометри завширшки, діаметром понад 10 метрів і глибиною 5 метрів.

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