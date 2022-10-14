Розміром з літак: до Землі на шаленій швидкості летить великий астероїд

Астрономи кажуть, що 15 жовтня до Землі на величезній швидкості наблизиться астероїд.

Астрономи попереджають, що 15 жовтня до Землі на величезній швидкості наблизиться астероїд під назвою 2020 ТО2, який трохи менший, ніж авіалайнер Boeing 737.

Про це пише Inverse.

Цей навколоземний космічний камінь під назвою 2020 ТО2 летить зі швидкістю 46 тисяч км/год і згідно з прогнозами, не повинен зіткнутися із Землею.

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Астероїд 2020 ТО2 належить до класу астероїдів, які називаються Аполлонами. Вони обертаються навколо Сонця між Венерою та Юпітером і перетинають орбіту Землі. На сьогодні відомо про більш ніж 5 тисяч представників цього класу.

За словами вчених, цей астероїд неможливо буде побачити неозброєним оком із Землі і навіть із використанням звичайних телескопів. Спостереження за ним можуть вести лише найпотужніші наземні та космічні обсерваторії.

Нагадаємо, астероїд, який більший за єгипетські піраміди у Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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