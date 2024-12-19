Розпорошення алмазного пилу: як вчені планують зупинити глобальне потепління

На відміну від інших матеріалів, алмазні частинки не поглинають тепло і не збиваються у грудки. Це дозволяє їм відправляти сонячне світло назад у космос, ефективно знижуючи температуру на планеті.

Розпилення алмазного пилу в атмосфері може стати ефективним способом боротьби зі зміною клімату. Нове дослідження показує, що розпорошення 5,5 мільйона тонн алмазного пилу щорічно може охолодити Землю на 1°C, повертаючи температуру до рівня доіндустріальної епохи.

Про це пише LiveScience.

“Це дуже спірна тема. Є багато вчених, які хочуть заборонити навіть дослідження у цій сфері,” – зазначив Сандро Ваттіоні, співавтор дослідження зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху.

Ідея геоінженерії полягає у використанні аерозолів, які відбивають сонячні промені назад у космос. Алмазний пил, завдяки своїй високій відбивній здатності, є ідеальним матеріалом для цього. Він не викликає стратосферного потепління, не впливає на атмосферні вітри і не змінює глобальні режими опадів, як це може статися при використанні сульфатних аерозолів.

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На відміну від інших матеріалів, алмазні частинки не поглинають тепло і не збиваються у грудки. Це дозволяє їм відправляти сонячне світло назад у космос, ефективно знижуючи температуру на планеті.

Реалізація такого проєкту коштувала б близько 175 трильйонів доларів за 65 років. Для цього знадобилося б створити флот висотних літаків, які постійно розпилювали б частинки алмазного пилу на висоті 12-50 км.

“Ми просто перевірили теорію з алмазами, але не враховували вартість чи методи їх видобутку. Очевидно, що ці питання потребують окремого розгляду,” – підкреслив Ваттіоні.

Хоча ідея звучить привабливо, її реалізація має суттєві перешкоди, включно з фінансовими витратами та технічними складнощами. Проте, цей підхід є перспективним кроком у боротьбі зі зміною клімату і може стати частиною глобальних зусиль із порятунку планети.

Нагадаємо, що за умови високого рівня викидів вуглецю до 54% усіх льодовиків можуть зникнути до 2100 року. В Альпах цей показник може сягнути 75%. Високогірні льодовики, які раніше забезпечували лижний сезон протягом усього року, швидко тануть під впливом зміни клімату.