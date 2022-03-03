Розробник "Кіберпанка 2077" та "Відьмака" знімає з продажу ігри в Росії та Білорусі

Розробник "Кіберпанка 2077" та "Відьмака" знімає з продажу ігри в Росії та Білорусі

Раніше від продажу в РФ відмовилася студія Bloober Team.

Студія CD Projekt Red, яка розробила Cyberpunk 2077 (Кіберпанк 2077) і трилогію Відьмака, заявила, що тимчасово зніме з продажу свої ігри в Росії та Білорусі.

CD PROJEKT Group ухвалила рішення зупинити продажі наших ігор у Росії та Білорусі. Це стосуватиметься цифрових та фізичних копій. Ми сподіваємось на розуміння всіх гравців, яких це торкнеться. Раніше куплені копії ігор, а також патчі та хотфікси до них продовжать працювати. — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) 3 березня 2022

Студія CD Projekt Red стала черговою компанією, що вирішила зупинити продаж своєї продукції в Росії.

Польська Bloober Team, відома за хорорами Layers of Fear, Observer, Blair Witch та The Medium, також відмовилася від продажу в РФ.