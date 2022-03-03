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Розробник "Кіберпанка 2077" та "Відьмака" знімає з продажу ігри в Росії та Білорусі

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Розробник "Кіберпанка 2077" та "Відьмака" знімає з продажу ігри в Росії та Білорусі

Раніше від продажу в РФ відмовилася студія Bloober Team.

Студія CD Projekt Red, яка розробила Cyberpunk 2077 (Кіберпанк 2077) і трилогію Відьмака, заявила, що тимчасово зніме з продажу свої ігри в Росії та Білорусі.

Студія CD Projekt Red стала черговою компанією, що вирішила зупинити продаж своєї продукції в Росії.

Польська Bloober Team, відома за хорорами Layers of Fear, Observer, Blair Witch та The Medium, також відмовилася від продажу в РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – 5840 осіб,
  • літаків – 30,
  • вертольотів – 31,
  • танків — до 211,
  • бойових броньованих машин 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • кошти ППО – 9,
  • РСЗВ — 40,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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