Розробники показали гнучкий смартфон, який можна носити на зап'ясті як годинник – фото

Компанія Lenovo згадала про свою концепцію гнучких смартфонів, які вона вперше продемонструвала 2016 року.

Motorola показала концепт гнучкого смартфона, який можна носити на зап'ясті як годинник. Демонстрація нового прототипу відбулася на технологічному форумі Lenovo Tech World '23.

Про це повідомляє The Verge.

Продемонстрований концепт смартфона виглядає значно краще ніж прототип 2016 року. Так, модель 2023 року можна зігнути різними способами, завдяки чому смартфон слугує підставкою самому собі. Крім того, новий прототип Motorola має приємну помаранчеву тканинну підкладку.

Коли жінка, яка презентувала оновлену модель телефона, надягла його на зап’ястя, вона зробила це поверх чогось схожого на браслет від годинника, з квадратним металевим майданчиком.

Гнучкий смартфон Lenovo / Фото: скриншот

Гнучкий смартфон Lenovo / Фото: скриншот

Гнучкий смартфон Lenovo / Фото: скриншот

Гнучкий смартфон Lenovo / Фото: скриншот

"Схоже, що цей браслет (який може бути магнітним) потрібний для того, щоб гнучкий телефон не злітав з руки при рухах. Вона також показала цікаву функцію штучного інтелекту, який дозволяє створювати тематичні шпалери для телефону на основі знімка", - пише видання.

Оглядачі відзначають, що хоча ця версія гнучкого смартфона виглядає значно краще за попередні концепти, до реального продукту, що працює ще досить далеко.

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