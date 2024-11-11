Розширення Всесвіту: науковці з’ясували, чи здатна темна матерія це зупинити

Астрономи зробили важливий крок до розуміння природи Всесвіту: вони з’ясували, що його розширення відбувається вже не так швидко, як раніше, і, можливо, на це впливає темна матерія.

Про це повідомляє The Washington Post.

Тривалий час вчені вважали швидкість розширення Всесвіту стабільною та описували її через "постійну Хаббла" – величину, запроваджену ще у 1920-х роках, коли астроном Едвін Хаббл встановив, що світло від далеких галактик зміщується в червону область спектра. Це означало, що галактики віддаляються від нас із різними швидкостями, залежно від відстані. "Постійна Хаббла" виражалася складною одиницею – "кілометри на секунду на мегапарсек" (мегапарсек – близько 3 млн світлових років).

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У серпні 2024 року науковці з Чиказького університету виявили, що значення "постійної Хаббла" не є фіксованим і коливається від 68 до 72 км/с на мегапарсек, тоді як інші вчені повідомляють про значення 73 км/с на мегапарсек.

Хоча космічне розширення не впливає на наше повсякденне життя, воно є важливим для розуміння фундаментальної природи Всесвіту. Вимірювання відстаней до далеких зірок і галактик є складним завданням, адже простір між ними постійно розширюється, ускладнюючи точні підрахунки.

Однак у межах проєкту Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) вчені виявили, що за останній мільярд років розширення Всесвіту сповільнилося. Зазвичай темну енергію розглядають як "космологічну константу" з постійною щільністю, але нові дані DESI припускають, що її поведінка змінюється.

"Якщо цей результат збережеться, це найважливіше відкриття про темну енергію від моменту відкриття космічного прискорення 1998 року", – сказав професор Техаського університету астрофізик Мустафа Ішак.

Як припускають теоретики, розширення Всесвіту продовжуватиметься й надалі, аж допоки космос не стане абсолютно холодним і темним через трильйони років. Проте, якщо розширення справді сповільнюється, цей сценарій може змінитися.

До слова, вчені опублікували нове дослідження про те, як виникло життя на Землі.

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