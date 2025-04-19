Розшифровано таємні послання на єгипетському обеліску в Парижі

Луксорський обеліск у Парижі / © Associated Press

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Французький єгиптолог розшифрував сім таємних повідомлень на Луксорському обеліску, 3000-річному єгипетському пам’ятнику, розташованому в центрі Парижа.

Про це повідомляє The Times.

Цей обеліск з червоного граніту заввишки 22,5 метра був подарований Франції пашою Мухаммедом Алі, правителем Османського Єгипту в 1798 році. Його було встановлено 1836 року на площі, де стояла головна гільйотина під час Французької революції.

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Ієрогліфи, які нанесені на цей моноліт були перекладені ще 200 років тому, однак 37-річний Жан-Гійом Олетт-Пеллетьє, фахівець з ієрогліфічної криптології з Університету Сорбонни, Пеллетьє вважає, що в написах є приховані повідомлення.

Він почав досліджувати їх під час щоденних прогулянок навколо обеліска під час пандемії. Під час реконструкції пам’ятника перед Олімпіадою в Парижі 2024 року він зміг вивчити символи, розташовані на його вершині.

З’єднуючи знаки та фігури, дослідник помітив головоломки та гру слів, наприклад читання символів горизонтально, а не у звичному для ієрогліфів вертикальному напрямку.

«Я зрозумів, що обеліск містить кілька ієрогліфічних криптограм. Тільки інтелектуальна знать могла зрозуміти приховані послання, які вважалися мовою богів», — наголосив Олетт-Пеллетьє

Як вважає науковець, зашифровані написи повинні були посилити повідомлення про те, що фараон Рамзес II, за часів правління якого було встановлено обеліск, був обраний богами і мав божественну спадщину.

За словами Олетт-Пеллетьє, одне застереження звучить так: «Люди повинні безперервно робити жертви божествам, щоб заспокоїти їх іноді руйнівну життєву силу». Ідею руйнування передає бичачий ріг.

«У нашій письмовій мові ми розрізняємо текст і зображення. Ці нові відкриття нагадують нам, що для єгиптян вони були одним і тим же „, — сказав він.

Луксорський обеліск, який датується бл. 1300 р. до н. е. — один із двох, які були висічені під час правління Рамзеса II, щоб стояти по обидва боки від входу до Луксорського храму. Вони були висічені з цільного шматка граніту, видобутого в Асуані та доставленого по Нілу на баржі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що археологи завершили дослідження єгипетського «Загубленого золотого міста», яке пролежало під пісками цілих 3000 років.