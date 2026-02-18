"Розумна білизна" для відстеження пукання: вчені шукають добровольців

Гази / © Credits

Дослідники з Університету Меріленда розробили інноваційну «розумну білизну», яка відстежує та вимірює метеоризм власника. Тепер вони шукають добровольців, готових носити пристрій для наукового дослідження.

Про це пише New York Post.

За словами Брантлі Голла, доцента кафедри клітинної біології та молекулярної генетики, пристрій кріпиться до білизни і оснащений електрохімічними давачами, що фіксують виділення газів, особливо водню.

«Уявіть собі прилад для безперервного моніторингу рівня глюкози, але для кишкових газів», — пояснив Голл.

Сантьяго Ботасіні, асистент-дослідник, провів дослідження, яке показало:

здорові дорослі виділяють гази в середньому 32 рази на день

індивідуальні показники коливаються від 4 до 59 разів

Раніше лікарі вважали середнє значення близько 14 разів на день, але точність була обмежена через труднощі самостійного звітування.

Команда вчених створює Атлас людських газів, який дозволить встановити об’єктивні базові показники нормального метеоризму та вивчати вплив дієти, пробіотиків та пребіотиків на активність мікробіома.

Брантлі Голл наголосив: «Ми добре знаємо, які мікроби живуть у кишківнику, але мало розуміємо, що вони насправді роблять у будь-який момент».

Дослідники шукають добровольців у трьох категоріях:

«Дзен-травники» — їдять багато клітковини, але рідко виділяють гази

«Гіперпродуценти водню» — люди з частими газовими виділеннями

«Нормальні люди» — ті, хто не потрапляє у попередні категорії

Вчені сподіваються, що результати допоможуть краще розуміти нормальні процеси ферментації у кишківнику та стан мікробіома.

