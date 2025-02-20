Розумне життя за межами Землі: вчені заявили, що воно може бути поширеним

Нове дослідження американських вчених кидає виклик поширеній теорії про рідкісність розумного життя у Всесвіті. Дослідники з Пенсильванського університету припускають, що еволюція людини могла бути не унікальним випадком, а природним процесом, який міг повторитися і на інших планетах, схожих на Землю.

Про це повідомили у Forbes.

Раніше вважалося, що розвиток складного життя залежав від надзвичайно рідкісних подій, таких як виникнення фотосинтезу чи тектонічної активності. Ці чинники розглядалися як "бар’єри", що зменшують ймовірність появи високорозвинених цивілізацій. Однак нова робота пропонує іншу точку зору: життя розвивається поступово разом із планетою, дотримуючись певних закономірностей.

Вчені звернули увагу на так звані "вікна придатності для життя" – періоди, коли умови на планеті стають сприятливими для еволюції складних організмів. Це означає, що подібні умови можуть виникати і на інших планетах, що значно підвищує ймовірність існування розумного життя поза Землею.

Наступний етап досліджень – пошук біологічних маркерів в атмосферах екзопланет. Якщо там будуть виявлені ознаки, такі як наявність кисню, це може стати важливим підтвердженням теорії, що розумні цивілізації у Всесвіті – не рідкість.