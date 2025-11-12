Розумніші, ніж ми думали: джмелі навчились "азбуки Морзе"

Джміль / © pixabay.com

Вчені зробили дивовижне відкриття про мозок джмелів. Вони навчили комах розрізняти світлові узори, схожі на «азбуку Морзе», щоб знаходити солодку нагороду. Це доводить, що комахи здатні обробляти тимчасову інформацію, як і хребетні.

Про це пише Science Altert.

У ході останнього дослідження вчені з Лондонського університету королеви Марії навчили джмелів (Bombus terrestris) розрізняти світлові узори різної тривалості, щоб знаходити солодкі ласощі.

Це стало першим доказом того, що джмелі можуть приймати рішення, ґрунтуючись виключно на тривалості візуального сигналу.

«Ми хотіли з’ясувати, чи можуть джмелі вловити різницю між цими різними за тривалістю звуками, і було дуже хвилююче спостерігати, як вони це роблять», — розповів фахівець з поведінки Алекс Девідсон.

Вчені розробили експеримент, щоб перевірити, чи здатні комахи розрізняти короткі та довгі спалахи світла — основні одиниці азбуки Морзе.

Джмелям показували екран з двома миготливими вогнями: один спалахував довше (наприклад, 5 секунд), а інший — коротше (1 секунда). Одна тривалість сигналу була пов’язана із солодкою нагородою, яку джмелі люблять. Інша ж вела до гіркої речовини (хініну), яка їм абсолютно не подобається.

На першому етапі джмелі мали навчитися асоціювати довжину спалаху з результатом, доки не досягали порогу успіху в 15 правильних вгадувань із 20.

Потім настав час тесту: вчені повністю прибрали і солодку, і гірку рідину, щоб переконатися, що джмелі не просто нюхають цукор.

Навіть без нагороди джмелі продовжували обирати ту тривалість спалаху, яка раніше була пов’язана з цукром, значно частіше, ніж це можна було б пояснити випадковістю. Це довело, що вони справді навчилися розрізняти сигнали.

Раніше вчені вже виявляли, що джмелі можуть гратися з іграшками, навчати один одного вирішувати головоломки та навіть розуміти базові концепції математики.

Як і чому джмелі це роблять, залишається загадкою. Вони не стикаються з мерехтливими стимулами в природі.

«Той факт, що вони змогли відстежувати тривалість візуальних стимулів, може вказувати на розширення здатності до обробки часу, яка розвинулася для інших цілей, наприклад, для відстеження переміщення у просторі або спілкування», — каже Девідсон.

Це відкриття вкотре нагадує, що складні когнітивні процеси можуть відбуватися в мозку розміром з макове зерно, а здібності, які ми колись вважали унікальними для людей, набагато більш поширені у тваринному світі.

Нагадaємо, в Австралії вчені відкрили новий вид бджіл — Megachile Lucifer, названий на честь серіалу «Люцифер». Самки мають крихітні ріжки, що нагадують «диявольські», а саме відкриття стало першим для цієї групи бджіл за останні 20 років. Дослідники припускають, що роги допомагають комахам захищатися або збирати смолу для гнізд.

Вчені закликають охороняти місце їхнього проживання, адже воно перебуває під загрозою через діяльність людини та зміну клімату.