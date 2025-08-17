Розвінчано міф про "масонський знак" у вигляді всевидячого ока на доларі

Долар / © Pixabay

На кожній американській банкноті можна побачити безліч деталей і символів, які викликають інтерес у людей у всьому світі. Часто їх сприймають як приховані знаки чи таємні коди. Один із найвідоміших символів — це зображення трикутника з оком усередині, яке розміщене на зворотному боці доларової купюри. Протягом багатьох років воно стало предметом численних чуток і міфів.

Про це пише BBC.

Чимало людей пов’язують цей знак із масонами чи ілюмінатами. Подібні версії активно поширюються у популярній культурі, конспірологічній літературі та навіть у кіно. Однак історики та дослідники наголошують: справжнє значення символу набагато давніше і глибше.

За даними BBC, трикутник на доларі походить із християнської традиції. Його трактують як уособлення Святої Трійці — Отця, Сина та Святого Духа. У мистецтві та іконописі трикутник з оком всередині відомий під назвою «Око провидіння». Саме в такій формі символ зустрічався ще задовго до появи американської валюти.

На старовинних картинах можна побачити, як над образом Бога зображується сяючий трикутник з оком, що символізує пильність і вищу силу. У такому значенні цей знак став уособленням не лише божественної мудрості, а й нагляду за людством. Око в центрі фігури символізує владу та відповідальність.

Сьогодні «Око провидіння» широко використовується не тільки у релігійній символіці, а й у культурі загалом. Його можна зустріти у книгах, живописі, архітектурі та, звісно ж, на банкнотах долара США. Саме ця деталь стала однією з найвідоміших і водночас найобговорюваніших частин дизайну американської валюти.

Таким чином, трикутник з оком на доларі — це не таємний знак закритих товариств, як часто вважають, а давній релігійний символ, який має глибокий духовний зміст і культурне значення.

