Розвиток ШІ прискорюється: експерт дав прогноз, як зміниться світ до 2030 року

Штучний інтелект автоматизує рутинну базову роботу, але не замінить талановитих людей

Уругвайський інженер Федеріко Паскуаль, який точно передбачив вплив штучного інтелекту десять років тому, розповів, як, на його думку, зміниться життя до 2030 року під впливом ШІ. Експерт наголошує, що його передбачення почали справджуватися швидше, ніж він очікував.

Про це пише Daily Star.

Ще 2014 року на конференції TEDx він попереджав, що ШІ «вплине на кожен аспект роботи, яку ми знаємо». За словами Паскуаля, на той час це здавалося «футуристичним».

«Більшість людей думали, що я божевільний або перебільшую», — заявив він.

Як прискорився розвиток ШІ

За словами Паскуаля, переломним моментом, що прискорив розвиток ШІ, стала публікація 2017 року від Google під назвою «Attention Is All You Need» (Увага — це все, що вам потрібно). У ній була представлена архітектура Transformer, яка сьогодні є основою для всіх великих мовних моделей.

«Сьогодні всі моделі від OpenAI, Anthropic та DeepMind базуються на цьому», — пояснив Паскуаль.

У 2014 році інженер процитував футуролога Рея Курцвейла, який передбачив, що до 2029 року комп’ютери досягнуть того самого когнітивного рівня, що і люди. Він також попередив, що до 2030 року «майже 90% статей і новин, які ми читаємо, будуть написані подібними системами».

Загроза чи можливість: чого чекати від ШІ

Федеріко Паскуаль вважає, що штучний інтелект не замінить усіх працівників у майбутньому. Натомість він переконаний, що автоматизація насамперед торкнеться найпростіших функцій у кожній професії.

«Автоматизуються основи. Ті, у кого є талант і хто забезпечує керівництво, судження або смак, залишаються ключовими», — зазначив він.

Водночас Паскуаль висловив занепокоєння щодо того, як розвивається сектор. Він вважає, що великі компанії надають перевагу ринку та лідерству над безпекою.

«Якщо у вас є дуже потужна модель, ви не тримаєте її, поки не переконаєтеся, що вона безпечна: ви все одно запускаєте її, тому що не хочете відстати. Питання безпеки відкладається на другий план», — пояснив експерт.

Як підготуватися до змін

Попри ризики, Паскуаль вважає, що майбутнє залежить від самих людей.

«Зрештою, все залежить від нас. Ми можемо залишитися позаду або скористатися можливостями, але не технологія вирішує, а те, як ми з нею взаємодіємо. Технологія буде продовжувати розвиватися; важливо, як ми з нею поводимося», — підкреслив він.

На його думку, щоб почати працювати зі ШІ, не потрібні надзвичайні зусилля.

«Сьогодні все, що вам потрібно, це комп’ютер або мобільний телефон, незалежно від марки чи моделі, і доступ до Інтернету. З цим ви можете використовувати такі інструменти, як ChatGPT або Gemini. Все, що вам потрібно, — це бажання і цікавість, щоб їх спробувати», — додав експерт.

Нагадаємо, ШІ-моделі навчаються передбачати майбутнє. Штучний інтелект демонструє вражальні успіхи в прогнозуванні геополітичних подій та навіть випереджає людей у змаганнях з передбачення майбутнього.