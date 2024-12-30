Рудоволосі жінки інакше відчувають задоволення і біль, а також більше займаються сексом – вчені

Вони можуть переносити на 25% більше болю, ніж люди з іншим кольором волосся.

Вчені заявили, що жінки з рудим від природи волоссям мають ще декілька завидних відмінностей від тих, хто має інший колір пасом.

Віце-канцлерка Оксфордського університету, професорка Ірен Трейсі розповіла про те, як рудоволосі жінки відчувають задоволення і краще переносять біль, ніж інші, передає MSN.

Нейробіологиня, відома як "Королева болю", поділилася під час програми Today на Radio 4, наскільки складно вивчати біль, зазначивши, що кожен відчуває хороший і поганий біль по-різному.

"Біль суб'єктивний, це приватний досвід, який ви не можете об'єктивізувати, це дивацтво саме по собі", - сказала вона. "Святий Грааль полягає в тому, щоб викорінити те, що ми називаємо поганим болем, хронічним болем, і фактично націлити його на правильний рівень і усунути ці страждання для пацієнтів. Ви не хочете усунути хороший біль, але ви хочете викорінити поганий біль".

Вона додала, що хоча відчуття будь-якого типу болю є індивідуальним досвідом, було виявлено, що рудоволосі люди відчувають толерантність і чутливість до болю інакше, ніж люди з іншим кольором волосся.

"Часто говорять про те, що жінки з рудим волоссям мають іншу генетичну основу для того, щоб відчувати больовий поріг", - сказала Трейсі, за повідомленням Daily Mail.

Рудоволосі люди, які складають близько 2% населення, мають ген MC1R, з яким пов'язане їхнє яскраве забарвлення і чутливість до дотиків.

Дослідження Університету Макгілла показало, що рудоволосі жінки можуть переносити на 25% більше болю, ніж люди з іншим кольором волосся. Вони також відчувають менше болю, коли їх колють шпилькою, як показало дослідження Університету Осло.

Також вчені виявили, що рудоволосі також відчувають задоволення по-іншому. Дослідження Гамбурзького університету показало, що рудоволосі жінки мають найвищий показник оргазму серед усіх кольорів волосся (41%) і займаються сексом частіше, ніж жінки з іншими кольорами волосся.

"Дослідження показує, що вогненно-рудий колір волосся, безумовно, виправдовує свою репутацію", - сказав професор доктор Вернер Габермель.

Нагадаємо, секрет рудих котів нарешті розкрито після 60 років пошуків. Генетики пояснили, звідки береться рудий відтінок шерсті.

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