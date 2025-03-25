Руйнівні наслідки для людства: вчені приголомшили новиною про глобальне потепління

Дослідники попередили про катастрофічні наслідки для людей, якщо Земля нагріється на 7°C.

Про це повідомляє T4 із посиланням на дослідження вчених з Потсдамського інституту, що було представлено в журналі Environmental Research Letters.

Вчені дослідили вплив клімату, а саме глобального потепління, на температуру Землі. Виявилося, що навіть за умови помірного скорочення викидів вуглецю, до 2200 року температура планети може зрости на колосальні 7°C.

"Такий сценарій матиме руйнівні наслідки для людства: глобальна продовольча криза через неможливість вирощування звичайних с/г культур, масова міграція з прибережних міст через підвищення рівня моря та повені, а також часті екстремальні погодні явища, такі як посухи, лісові пожежі та тропічні шторми", — йдеться у висновках.

За словами вчених, особливо небезпечним для людей стане літо, коли температура сягатиме критичних позначок, що загрожуватиме життю жителів планети.

Як працювали дослідники

Вчені використовували нову комп’ютерну модель CLIMBER-X, яка враховує ключові фізичні, біологічні та геохімічні процеси, включаючи вплив метану, який є більш потужним парниковим газом, ніж вуглекислий газ.

"Модель розглядає три сценарії майбутніх викидів парникових газів: низькі, середні та високі. Навіть за найоптимістичнішого сценарію існує 10% ймовірність того, що до 2200 року температура Землі підвищиться на 3°C", — йдеться у висновках.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що дослідники знайшли спосіб отримувати чисту енергію без сонця, вітру та води – завдяки обертанню Землі.