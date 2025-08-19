Таємниці риб-скелелазів: як вони долають вертикальні скелі

Риба / © Фото з відкритих джерел

Маленькі бразильські риби навчилися долати водоспади, піднімаючись по вертикальних скелях, щоб потрапити до місць розмноження. Науковці вперше зафіксували таку міграцію карликових мармурових сомів Rh. paranensis у річці Аквідауана на південному заході Бразилії.

Про це пише Journal of Fish Biology.

Під час дощового сезону тисячі дорослих особин збиралися поблизу водоспаду та піднімалися вгору по скелях. Дослідники помітили, що на процес міграції впливає час доби: вдень риб було мало, а після заходу сонця вони масово починали підйом. Вчені спостерігали ще три види риб, які долали водоспади разом із ними, що раніше було невідомо.

Самці риб виробляють спеціальні речовини для захисту ікри від бактерій, що забезпечує виживання потомства. Водночас інші види риб світу пристосувалися до різних способів захисту нащадків: одні знищують сперматозоїди конкурентів, інші змінюють поведінку через рибальство.

Дослідження допомагає краще зрозуміти складні механізми розмноження рідкісних риб та підкреслює важливість охорони їх природного середовища.

Нагадаємо, арапаїма — одна з найбільших прісноводних риб у світі, яка мешкає в басейні річки Амазонки на території Бразилії, Гайани та Перу. За словами місцевих жителів, цей гігант може досягати 4 метрів у довжину та важити до 200 кілограмів. Через надмірний вилов у дикій природі тепер частіше трапляються екземпляри завдовжки 2–2,5 метра.