Римський слід у середньовічних дорогах Британії: що показала цифрова реконструкція

Середньовічні дороги Англії та Уельсу. Фото: Public Domain

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Дослідники відтворили мережу середньовічних доріг Англії та Уельсу, виявивши їхній зв’язок із давньоримською інфраструктурою. Використовуючи сучасні ГІС-технології та аналізуючи загадкову Карту Гофа XV століття, вчені з’ясували, як римські шляхи вплинули на подорожі після занепаду імперії.

Про це повідомило Arkeonews.

Команда істориків та цифрових археологів проаналізувала Карту Гофа — детальний, але довгий час загадковий манускрипт. З'ясувалося, що червоні лінії на карті, які раніше вважали декоративними, є найдавнішим зображенням мережі сухопутних шляхів у Британії. Вчені знайшли відповідності між римськими дорогами та трасами доріг у таких містах, як Лондон, Лестер і Вінчестер.

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Натомість у регіонах, де римські поселення були покинуті, як-от Старий Сарум або Вента Іценорум, спадкоємність маршрутів була значно слабшою.

Для вивчення змін дослідники проаналізували археологічні рештки, історичні джерела, мовні особливості та екологічні дані. Вони дійшли висновку, що розвиток маршрутів значною мірою залежав від місцевих умов — політики, рельєфу, переходу до річкового транспорту. Наприклад, у долині Темзи їх замінив річковий транспорт, а в інших регіонах римські траси служили століттями.

Нагадаємо, вчені через 500 років відшукали живих нащадків Леонардо да Вінчі.