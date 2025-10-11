ТСН у соціальних мережах

Ринок криптовалют обвалився після заяви Трампа про нові мита для Китаю

Найсильніше постраждали менш ліквідні криптовалюти.

Ігор Бережанський
Ринок криптовалют обвалився

Ринок криптовалют обвалився / © pixabay.com

Після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження додаткового 100-відсоткового мита на китайські товари та експортного контролю на програмне забезпечення криптовалютний ринок зазнав різкого обвалу — протягом години було ліквідовано позицій на суму понад 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, це стало найбільшим падінням крипторинку щонайменше з початку квітня. Найпопулярніша криптовалюта біткойн втратила понад 12% від вартості після публікації заяви Трампа у Truth Social, хоча згодом частково відновилася. Напередодні курс біткойна, який нещодавно коливався поблизу позначки $112 000, сягнув нового історичного максимуму — понад $126 000.

«У п’ятницю спалахнула нова торгова війна між Китаєм і США, що викликало невизначеність на ринках і спричинило падіння ризикових активів», — зазначив Раві Доші, співголова ринків у прайм-брокера FalconX.

За його словами, компанія фіксувала надзвичайно високий попит на інструменти захисту від зниження курсів криптоактивів.

Згідно з даними Coinglass, лише за останню добу ліквідації на крипторинку перевищили $7,4 млрд: з них $6,7 млрд припали на довгі позиції та $695 млн — на короткі. Причому близько $6,6 млрд було ліквідовано всього за чотири години після заяви Трампа.

Найсильніше постраждали менш ліквідні криптовалюти: Ether впав більш ніж на 17%, тоді як XRP і Dogecoin знизилися більш ніж на 30%.

Bloomberg зазначає, що нове загострення торговельної напруги між США та Китаєм у п’ятницю сколихнуло світові ринки — обвалилися акції, нафта й криптовалюти, а інвестори масово почали переходити в так звані «безпечні активи» — державні облігації та золото.

Заява Трампа пролунала після його попередження, зробленого в п’ятницю, що США можуть вжити торговельних заходів проти Китаю у відповідь на «ворожі» експортні обмеження Пекіна щодо рідкоземельних мінералів. Президент також заявив, що «не бачить причин» проводити заплановану зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном у межах саміту АТЕС, який має відбутися наприкінці жовтня в Південній Кореї.

Видання додає, що останніми тижнями ринок перебував у стані надзвичайної активності — інвестори масово скуповували все: від акцій і облігацій до криптовалют.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари через «агресивну позицію Пекіна у торговельних питаннях».

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп більше не бачить сенсу у зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

