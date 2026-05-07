Рис не врятує мокрий телефон: експерти назвали помилку, яка може остаточно «добити» пристрій

Після падіння телефону у воду багато людей одразу кладуть його у миску з рисом, сподіваючись, що крупа витягне вологу та врятує пристрій. Однак фахівці наголошують: цей популярний спосіб є міфом і в деяких випадках може навіть нашкодити смартфону.

Про це повідомило видання BRG.

Фахівці пояснюють, що рис не здатен ефективно прибрати вологу з внутрішніх компонентів телефону. Ба більше — дрібні частинки та рисовий пил можуть потрапити всередину пристрою, забруднити роз’єми або інші елементи. Також експерти не радять використовувати фен, стиснене повітря, ватні палички чи інші сторонні предмети для сушіння гаджета, оскільки це може пошкодити електроніку.

Експерти зазначають, що багато сучасних смартфонів мають захист від води завдяки спеціальним покриттям та конструктивним особливостям. Водночас це не означає, що телефон повністю захищений від наслідків контакту з рідиною.

Якщо пристрій намок, насамперед його радять вимкнути. Після цього потрібно максимально висушити корпус тканиною або рушником. Якщо конструкція телефону дозволяє, варто вийняти SIM-карту, акумулятор та задню кришку. Також рекомендують тримати смартфон вертикально роз’ємами донизу та обережно постукати по боках, щоб допомогти рідині витекти. Далі телефон слід залишити у добре провітрюваному місці.

За словами спеціалістів, найбільшу небезпеку для електроніки становить не лише сама вода, а й корозія, яка може виникнути після контакту з вологою. Особливо це стосується морської або хлорованої води, а також солодких напоїв чи соку. Такі рідини можуть залишати речовини, які пошкоджують внутрішні компоненти навіть після висихання пристрою.

Експерти iFixit називають одним із найефективніших способів очищення використання 90% ізопропілового спирту та зубноъ щытки. Для цього телефон потрібно розібрати, вийняти акумулятор та очистити внутрішні компоненти.

«Причина, чому це не є першим рекомендованим кроком, полягає в тому, що вам доведеться розібрати телефон, щоб отримати доступ до його внутрішньої частини, а це завдання не зручне для новачків, та й не завжди можливо. Але це найкраще рішення для „витіснення“ вологи та очищення потенційних залишків», — йдеться в статті.

