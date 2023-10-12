Самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексу: дослідження

Також вони використовують й інші маневри ухилення.

Нове дослідження показало, що самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексуальних контактів.

Про це пише nypost.com.

Експерти раніше вважали, що жаби не здатні відображати небажану увагу самців - у формі залякування, переслідування і навіть примусу до сексу - що потенційно може призвести до фізичної прихильності самців жаб до самок, яка називається амплексингом.

Вчені зазначили, що така шлюбна поведінка може призвести до смерті самок жаб.

Але, на подив дослідників з Музею природної історії Берліна, у самок є тактика втечі.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Royal Society Open Science, використовувалися відеозаписи для спостереження за спарюванням звичайних жаб, коли одного самця та двох самок поміщали до коробки.

З 54 самок 33% прикинулися мертвими. Така поведінка зазвичай є тактикою виживання, що дозволяє уникнути нападу хижаків у тваринному світі, але раніше повідомлялося лише про членистоногих або інших амфібій, кажуть дослідники.

Тонічна нерухомість найчастіше спостерігалася у поєднанні з обертанням тіла (83% спроб) та вокалізацією рохкання та писку або "криками визволення", які видавали 48%.

Дослідники зазначили, що дрібніші жаби, як правило, пробували всі три маневри ухилення – можливо, через підвищений стрес через відсутність досвіду спарювання – і, мабуть, були успішнішими майстрами втечі, ніж більші амфібії.

Зрештою, 25 самок жаб успішно вирвалися з мук пристрасті.

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Хоча вченим здавалося, що така поведінка є механізмом втечі, вони зазначили, що повороти тіла можуть свідчити про те, що жаби перевіряють силу свого партнера зі спарювання та запобігають фатальному "шлюбному клубку", коли декілька самців жаб прикріплюються до однієї самки.

Науковці зазначили, що майбутні дослідження повинні мати більший розмір вибірки та більше самців, представлених кожній парі самок.

Нагадаємо, у США за один день загинула тисяча птахів. Майже 1000 співочих птахів, які мігрували, загинули, врізавшись у вікна виставкової зали в Чикаго.

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