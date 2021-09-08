Чотири моделі iPhone і оновлені AirPods: в Apple назвали дату осінньої презентації своїх новинок

Чотири моделі iPhone і оновлені AirPods: в Apple назвали дату осінньої презентації своїх новинок

Захід можна буде переглянути на сайті Apple, YouTube-каналі компанії і через додаток Apple TV.

Наступного вівторка, 14 вересня, американська технологічна компанія Apple влаштує презентацію "Каліфорнійський стрімінг", під час якої представить останню лінійку iPhone та інших ґаджетів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Захід розпочнеться о 10:00 за місцевим часом і транслюватиметься зі штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія. Його можна буде переглянути на сайті Apple, YouTube-каналі компанії і через додаток Apple TV.

За даними видання, Apple готує чотири нових iPhone з розміром екрана в 5,4, 6,1 і 6,7 дюйма і оновленою камерою з "відеоверсією портретного режиму, підтримкою більш якісного ProRes і більш просунутою системою фільтрів".

Також у пристроях з'являться "більш швидкі процесори A15, менший виріз у верхній частині екрану і поліпшення дисплея, зокрема більш висока частота оновлення".

До того ж, компанія може презентувати новий годинник Apple Watch з більшим екраном (від 41 до 45 мм), оновлені навушники AirPods і ноутбуки MacBook Pro, а також ще дві версії планшетів iPad.

Також читайте Apple хоче співпрацювати зі світовим автовиробником у створенні свого електрокара

Окрім нових пристроїв компанія також випустить раніше анонсовані оновлення програмного забезпечення iOS і iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 і macOS Monterey.

Нещодавно президент Володимир Зеленський і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зустрілися з керівником Apple Тімом Куком в Каліфорнії.

Під час зустрічі глава держави розповів про досягнення української ІТ-сфери, сторони обговорили роботу над спільними проєктами.

Компанія "Apple" офіційно підтвердила сканування фото та повідомлень користувачів — "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання