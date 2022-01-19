Ще один крок до глобального Інтернету від Маска: відео запуску супутників Starlink

Ще один крок до глобального Інтернету від Маска: відео запуску супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 49 міні-супутників.

У середу, 19 січня, важка ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту партію із 49 міні-супутників, за допомогою яких продовжується розгортання системи Starlink для глобального Інтернет-покриття.

Про це повідомили у Twitter компанії SpaceX, опублікувавши відповідне відео.

Запуск відбувся зі стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Приблизно через дев'ять хвилин після старту перша ступінь ракети, для якої це був уже десятий запуск, здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу в Атлантиці за 654 км від космодрому.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/HxtyPBsvYp — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022

Усі 49 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на перехідній орбіті висотою до 340 км. На штатну орбіту 540 км вони вийдуть на власних іонних двигунах після того, як інженери SpaceX перевірять їхній стан.

Орбітальне угруповання SpaceX складається уже із 2040 космічних апаратів. У перспективі їх кількість збільшиться до 12 тисяч, а згодом - до 30 тисяч. Це дозволить створити повномасштабну мережу для забезпечення жителів Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети.

Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

Нагадаємо, 7 січня компанія SpaceX Ілона Маска провела перший цього року запуск супутників для всесвітнього інтернет-покриття Starlink.

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