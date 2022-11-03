Schneider Electric представляє APC Smart-UPS Ultra, найменше і найлегше однофазне ДБЖ потужністю 3 кВт і 5 кВт на ринку

Schneider Electric™, лідер у галузі цифрової трансформації управління енергією та автоматизації, представляє в Європі APC™ Smart-UPS™ Ultra, перше в галузі однофазне джерело безперебійного живлення (UPS) потужністю 3 кВт 1U і 5 кВт 2U. Розроблене для забезпечення більшої потужності, гнучкості та інтелектуального моніторингу при мінімальній площі, APC Smart-UPS Ultra дозволяє ІТ-фахівцям і постачальникам рішень вирішувати багато проблем із розгортанням ІТ-інфраструктури в розподілених периферійних обчислювальних середовищах і на периферії.

За даними IDC, глобальний ринок периферійних обчислень стикається з значним зростанням та щороку зростатиме на 12,5% до приблизно 250,6 мільярдів доларів у 2024 році. Поширення цифрових технологій й інтелектуальних додатків потребує збільшення обчислювальних ресурсів, мереж і сховищ, які є локалізованими та знаходяться в безпосередній близькості, щоб забезпечити критично важливі бізнес-процеси та можливості, які залежать від мережевого підключення до хмари. Тим не менш, налаштування, розгортання та підтримка допоміжної ІТ-інфраструктури для кількох територіально рознесених сайтів супроводжується унікальними завданнями.

З APC Smart-UPS Ultra компанія Schneider Electric виводить на ринок своє найменше за розміром, найдосконаліше однофазне ДБЖ, яке забезпечує гнучкість установки в будь-якому місці та заощаджує загальну вартість володіння без шкоди для потреб підприємств у захисті електроенергії.

“Щоб задовольнити цифрові потреби майбутнього, локальні, регіональні та хмарні центри обробки даних повинні бути розроблені таким чином, щоб вони були надійними, екологічними, ефективними та адаптованими. Компанія Schneider Electric продовжує впроваджувати інновації та реагувати на потреби клієнтів, представивши APC Smart-UPS Ultra“, - зазначив Володимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні. “Перше у своєму роді APC Smart-UPS Ultra змінює визначення однофазного ДБЖ, відтепер воно легше і потужніше завдяки напівпровідниковій технології нового покоління. Крім того, воно використовує літій-іонну технологію для живлення розподілених ІТ та периферійних обчислювальних центрів, щоб забезпечити наше цифрове життя”.

APC Smart-UPS, що на 50% менше і легше за аналогічні рішення ДБЖ на ринку сьогодні, дозволяє максимізувати квадратні метри та підвищити прибутки. Компактна конструкція APC Smart-UPS Ultra з гнучкими варіантами кріплення (монтаж в стійку, вертикальне встановлення або настінне/стельове кріплення) забезпечує більше потужності, займаючи менше місця в ІТ-системі. Літій-іонна батарея APC Smart-UPS Ultra постачається з 5-річною гарантією, працює в три рази довше, ніж традиційне ДБЖ з живленням від свинцево-кислотних акумуляторів (VRLA), і не потребує заміни при нормальних умовах експлуатації. Технологія EcoStruxure Ready APC Smart-UPS Ultra забезпечує кращу видимість у будь-який час і в будь-якому місці, навіть при недостатності або відсутність персоналу на місці. Це дозволяє здійснювати хмарний моніторинг, надавати рекомендації на основі даних для оптимізації продуктивності, забезпечувати видимість кількох пристроїв ДБЖ, де б ви не були, спрощує профілактичне обслуговування, зменшує час простою та скорочує середній час ремонту. Докладніше про APC Smart-UPS Ultra.