Що малювали на татуюваннях, яким 1200 років: нове відкриття вчених

Давні люди використовували сажу, щоб зробити малюнок на тілі.

Дослідники використали лазери, щоб виявити дуже деталізовані татуювання на збережених останках людей, які жили 1200 років тому в Перу. Вчені вважають, що татуювання вони робили з допомогою гострих кісток тварин чи колок кактусів.

Про відкриття пише видання dailymail.co.uk.

Команда експертів дослідила понад 100 муміфікованих осіб із культури Чанкай – цивілізації, яка почала масове виробництво кераміки, текстилю та металів приблизно 900 року нашої ери.

Вчені кажуть, що складні візерунки були нанесені тонким загостреним предметом, можливо, однією голкою кактуса або загостреною кісткою тварини. Переважно - це геометричні візерунки.

"Татуювання були поширеним видом мистецтва в доіспанській Південній Америці, прикладом якого є муміфіковані людські останки зі збереженим декором шкіри, що відображає особисті та культурні уявлення того часу. Відомо, що татуювання з часом тьмяніють і кровоточать, і в муміях це поєднується з розпадом тіла, що перешкоджає дослідженню оригінального мистецтва. Татуювання були зроблені з пігменту на основі вуглецю, ймовірно, сажі", - йдеться у дописі вчених.

Нагадаємо, всередині тіл знайдених в Перу "мумій іншопланетян" виявили "міжгалактичні мобільні телефони". Вчені зараз тестують знахідки у криміналістичних лабораторіях з різними експертами, які воюють за правду.

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