Що насправді сталося під час Великого потопу: заборонена священна книга розкриває нові деталі

Книга Ювілеїв, стародавній текст, написаний понад 2100 років тому, містить у собі нове, більш надприродне пояснення подій Великого потопу, яке відрізняється від класичного опису в Біблії.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Хоча Книга Ювілеїв була виявлена ще в середині 20 століття, її знову почали активно обговорювати в соцмережах після того, як Нік Ді Фабіо поділився інформацією про те, що "протягом поколінь церковна влада тримала його запечатаним від віруючих".

Відповідно до традиційного біблійного опису, потоп став наслідком гріховності людства. Проте в Книзі Ювілеїв подається інша версія — причина потопу полягає у втручанні "Сторожів" — занепалих ангелів, які спустилися на Землю і взяли собі людських дружин. Від цих шлюбів народилися велетні, що призвели до величезного насильства та порушення порядку на Землі, включаючи канібалізм і численні гріхи. Ці події врешті-решт стали причиною вироку від Бога.

Книга Ювілеїв була знайдена в печерах уздовж північно-західного узбережжя Мертвого моря, приблизно в 15 милях на схід від Єрусалиму. Хоча ця книга містить перекази з Буття та Виходу, єврейські та християнські громади не вважають її канонічною через надприродні елементи та відсутність апостольського авторства. У книзі стверджується, що божественне одкровення було передано Мойсею безпосередньо на горі Синай, але сам він не писав текст.

"Ангели нібито записали слова, поки Мойсей слухав. Це пряме небесне авторство загрожувало авторитету релігійних лідерів", — писав Ді Фабіо.

Ця книга розповідає, як Мойсей отримав не тільки десять заповідей, але й детальну історію створення та попередні події. Унікальною є згадка, що Єву створено на восьмий день, і що ангели, що взяли жінок з людських дочок, породили велетнів, на яких землі розповсюджувалося беззаконня. Потоп, описаний в Ювілеях, має мету знищити людство, поки Бог не побачив Ноя.

Тоді було відкрито сім небесних воріт, які піднялися на "15 ліктів" над найвищими горами, і води "панували п’ять місяців — 150 днів". Велетні були перетворені на "нечистих демонів".

У книзі також описано наказ Богом ангелам схопити й ув’язнити духів. Водночас Сатана просить деяких духів залишитися на Землі для спокушання й розбещення людей. Бог ув’язнив 90% духів, а решті було дозволено залишатися під контролем Сатани, щоб випробовувати й вводити людей в оману.

Нагадаємо, вчені знайшли місцерозташування Ноєвого ковчега.

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