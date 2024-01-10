Що станеться з океаном, якщо виловити всю рибу – відповідь вченого

Морський еколог розповів, що станеться із океаном, якщо виловити всю рибу.

Про це пише theconversation.com.

Так, він розповів, що риби виконують у своїх екосистемах усілякі ролі, підтримуючи життя інших організмів навколо них. Якби вони одного разу зникли, океан мав би зовсім інакший вигляд.

Риба як їжа

Риби відіграють важливу роль як хижаків, так і жертв в екосистемах океану. Тисячі видів в океані та наземних екосистемах, зокрема і люди, харчуються рибою. В екосистемах коралових рифів дрібна риба поїдається більшою рибою та іншими морськими тваринами. Це означає, що маленькі рибки становлять основу харчового ланцюга – вони забезпечують енергією великих риб та інших істот.

Океан / Фото: Unsplash

Поза водою багато птахів, ссавців та рептилій харчуються рибою і покладаються на неї як на важливе джерело білка.

Навіть наземні рослини можуть виграти від присутності риб. На західному узбережжі США лосось, що повертається у невеликі струмки після декількох років перебування у морі, виконує роль конвеєра поживних речовин. Лососем харчуються не лише тварини, що ловлять його, наприклад ведмеді, а й рослини, що оздоблюють струмки.

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Дослідження показали, що деякі рослини одержують 70% азоту з лосося, який гине на берегах річок або поблизу них.

Люди також залежить від риби як джерела їжі. Риба та інші морепродукти є важливим джерелом білка для майже 3 мільярдів людей. Людство харчувалося рибою і полювало її у всьому світі протягом тисячоліть.

Риби зберігають місце існування

За словами науковця, риба – це більше, ніж їжа. Оскільки риби самі видобувають їжу, вони можуть створювати та підтримувати важливе місце існування для інших організмів. В екосистемах коралових рифів рослиноїдні риби контролюють ріст водоростей, постійно виїдаючи їх. Без допомоги цих травоїдних тварин або рослиноїдних риб водорості швидко розросталися б і задушили корал, фактично вбиваючи його.

Океан / Фото: Unsplash

Один із видів травоїдних риб, риба-папуга, харчується безпосередньо коралами. На перший погляд, це може здатися шкідливим для коралів, але випасання риби-папуги може насправді збільшити швидкість зростання колонії коралів. А фекалії риб-папуг виявилися особливо поживними для коралів. Фекалії риб-папуг також є частиною прекрасних пляжів з білим піском.

Інші риби створюють місце існування для інших тварин і впливають на навколишнє середовище, збовтуючи пісок під час годування. Переміщаючи пісок, вони оголюють крихітні організми, що ховаються в піску, яких можуть з'їсти інші тварини.

Океан / Фото: pixabay.com

Попри те, що багато видів риб мешкають в океані, їхню присутність можна відчути в багатьох місцях проживання. Вони можуть прямо і опосередковано впливати на життя організмів, які залежать від них у плані живлення та укриття. Без риби Земля поступово втратила б свої прекрасні пляжі з білим піском, екосистеми коралових рифів заросли б водоростями, у багатьох людей закінчилася б їжа, і ми втратили б деяких із найдивовижніших істот планети.

Нагадаємо, 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень. Втім, вчені попередили, що новий пік "не за горами".

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