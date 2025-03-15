Що станеться з астронавтами NASA, якщо вся цивілізація на Землі зникне - подробиці

Навіть якщо астронавти на МКС зможуть зберегти кисень і запаси їжі, без корекції орбіти станція почне знижуватися

Місія з повернення астронавтів NASA Батча Вілмора та Суні Вільямс на Землю знову затримується. Вони мали пробути на МКС лише 8 днів, але залишаються там уже 9 місяців. Це змушує задуматися: як довго астронавти змогли б вижити на орбіті, якби життя на Землі припинилося.

Про це пише LADbible.

Якщо на планеті станеться катастрофа, астронавти на МКС залишаться ізольованими в космосі. Кисень на станції рециркулюється за допомогою електролізу, що дозволяє екіпажу дихати. Їжі може вистачити приблизно на два роки, залежно від останньої місії постачання. NASA вимагає, щоб продукти мали термін придатності щонайменше один рік, але в такій ситуації це не буде головною проблемою.

Астронавти вже залишалися без нових постачань протягом восьми місяців після невдалих місій із доставлення провізії. Проте головна загроза – орбітальний спад.

МКС розташована на висоті 418 км і поступово втрачає висоту через гравітацію Землі. Її орбіта зазвичай коригується вантажними кораблями, але без них станція почне знижуватися. Згідно з прогнозами NASA, без корекції вона згорить в атмосфері через 15–24 місяці.

Навіть якщо астронавти зможуть вижити цей час, залишається питання, чи захочуть вони продовжувати існування, знаючи, що Землі більше немає.

Нагадаємо, під час дослідження льодових покривів Гренландії науковці виявили сховані підземні коридори, які належать до періоду Холодної війни.

Читайте також: