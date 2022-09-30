Що станеться з людиною, якщо вона не спатиме 72 години: вчені з’ясували

Протягом життя людині потрібна різна кількість сну. В перший рік — до 17 годин, до 12 років — 13 годин. Дорослому достатньо 7 годин.

Люди витрачають майже третину свого життя на сон. Поки ви спите, ваше тіло здійснює необхідне "технічне обслуговування". Воно економить енергію, зберігає нову інформацію і навіть позбавляється токсичних відходів.

Про це пише What if.

Якщо людина не спатиме, то ризикує опинитися на шляху до крайньої втоми, параноїдального марення і навіть смерті. Після 36 годин неспання такі гормони, як кортизол та інсулін, більше не будуть збалансовані. Ви також почнете ухвалювати ризикованіші рішення, будете нерозважливі й матимете порушення мовлення.

Через 48 годин без сну ваша імунна система порушиться. Ваше тіло буде менш підготовлене до загроз для вашого здоров'я, таких як бактерії та віруси. Ви не зможете виконувати основні завдання. Ви станете дратівливими, тривожними, навіть пригніченими.

За 72 години ваше сприйняття значно зміниться і у вас з'являться галюцинації.

Раніше дослідники назвали кілька простих двохвилинних способів для сну, які допоможуть приборкати безсоння.

Безсоння у немовлят: що радять фахівці

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