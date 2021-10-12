Що таке "мурашки" по шкірі і чому вони у нас з'являються

Що таке "мурашки" по шкірі і чому вони у нас з'являються

Вчені вважають, що за процес відповідає еволюційний принцип.

Науковою назвою для "мурашок" по шкірі є пілоерекція (лат. Cutis anserina). Термін "гусяча шкіра" використовується в більшості випадків через те, що його простіше запам'ятати.

Про це пише Popular Science.

Механізм, що викликає "мурашки" в людини, досить простий. Біля кореня волосся розташовані крихітні м'язи, що випрямляють волосся. Коли ці м'язи напружуються або скорочуються, вони піднімають волосся дибки.

Однак вчені вважають, що, швидше за все, це успадкований від наших предків механізм виживання.

Раніше люди були покриті набагато більш густим і довшим волоссям, ніж зараз. Коли стародавні люди замерзали, їхнє волосся вставало, створюючи повітряний прошарок, який дозволяв ефективніше утримувати тепло.

Доктор Мітчелл Колвер, дослідник із Університету штату Юта, вивчає "гусячу шкіру" й те, чому вона з'являється, коли люди не відчувають холод.

За його словами, теорія полягає в тому, що це частина нашого вродженого механізму виживання, який змушує нас протягом мілісекунд реагувати на такі стимули, як несподівані звуки — наприклад, тріск палиць поблизу під час нічної прогулянки лісом.

Нагадаємо, обличчя трьох чоловіків, які жили в Стародавньому Єгипті близько двох тисяч років тому, вдалося відтворити вченим завдяки зразкам ДНК, добутих з їх мумій. Це перший в історії випадок успішної реконструкції зовнішності.

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