Що відбудеться, якщо потрапити в чорну діру: вчені запропонували несподівану теорію

Вчені припускають, що сингулярність чорної діри може бути не кінцевою точкою, а моментом переходу в інший стан.

Згідно з класичною фізикою, падіння в чорну діру означає неминучу загибель: перед тим, як досягти сингулярності, гравітаційні сили спершу розтягнуть вас, як спагеті, а потім знищать у точці нескінченної щільності, де руйнуються простір і час. Однак нові дослідження пропонують альтернативний сценарій: сингулярність може не бути кінцем, а лише проходом у білу діру — гіпотетичне утворення, яке вивільняє матерію у Всесвіт.

Про це пише Universe Space Tech.

Фізик Штеффен Гілен та математик Лусія Менендес-Підаль опублікували у Physical Review Letters дослідження, яке пропонує новий погляд на чорні діри з точки зору квантової механіки. Вони використали двовимірну модель чорної діри та виявили, що квантові флуктуації (мікроскопічні зміни енергії) можуть створювати міст між чорними і білими дірами.

За словами дослідників, у квантовій механіці час не може просто зупинитися, він постійно еволюціонує. Це означає, що сингулярність чорної діри може бути не кінцевою точкою, а моментом переходу в інший стан. Гіпотетично, якщо б спостерігач потрапив у чорну діру, він міг би опинитися в білій дірі, де час не завершується, а починається заново.

Дослідники також припускають, що час може бути пов’язаним із темною енергією — загадковою силою, яка прискорює розширення Всесвіту. Якщо це так, темна енергія відіграє ключову роль у процесах, що відбуваються в чорних дірах.

Навіть якщо ця теорія правдива, потрапити в білу діру після чорної – поки що фантастика. Надзвичайна гравітація знищить будь-яку матерію задовго до досягнення сингулярності. Проте нове дослідження може змінити уявлення про те, що відбувається всередині чорних дір, зокрема щодо збереження інформації у Всесвіті.

Таким чином, якщо колись людина все ж знайде спосіб вижити в чорній дірі, то, можливо, її подорож не завершиться зникненням, а продовжиться… десь по той бік Всесвіту.