"Щороку, як під час грипу": у BioNTech розповіли про можливу ревакцинацію проти СOVID-19

"Щороку, як під час грипу": у BioNTech розповіли про можливу ревакцинацію проти СOVID-19

До лікарень з коронавірусом потрапляють, переважно, люди похилого віку або пацієнти з супутніми захворюваннями.

Генеральний директор і співзасновник німецької компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що проходити повторну вакцинацію проти коронавірусу, наймовірніше, буде потрібно щороку.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Важливим є той факт, що третє щеплення значно підвищує захист. Відповідно ми очікуємо, що він довше зберігатиметься, аніж після двох доз вакцини, і що подальші бустерні щеплення, можливо, знадобляться лише раз на рік, як під час грипу", — сказав він.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 листопада

За його словами, захисний ефект від щеплення починає слабшати начебто з четвертого місяця після введення препарату, "а з шостого місяця значно знижується", проте захищає від важкого перебігу хвороби.

"Якщо щеплені хворіють на COVID-19, то в більшості випадків легкою або помірною мірою. Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження показують, що захист тримається на дуже високому рівні протягом до 9 місяців, тому у вакцинованих захворювання рідко протікає у тяжкій формі, і їх рідко госпіталізують", — наголосив він, додаючи, що з коронавірусом потрапляють до лікарень, переважно, люди похилого віку або пацієнти з супутніми захворюваннями.

Він додав, що наразі ще немає даних про те, чи потрібне четверте щеплення і коли його потрібно робити.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: