Секрет будівництва пірамід може бути розкритий завдяки новому відкриттю в Єгипті

Археологи були в захваті від відкриття найстарішої у світі пивоварні на місці стародавнього поховання в Єгипті, вважаючи, що це може допомогти їм зрозуміти, як побудували піраміди.

Археологи, що проводили розкопки в стародавньому єгипетському некрополі Абідос, виявили найдавнішу у світі пивоварню, яка працювала у промислових масштабах. Це відкриття привернуло значну увагу науковців, адже може допомогти розгадати одну з головних загадок стародавнього Єгипту – як саме будували піраміди.

Про це повідомляє Daily Star.

Вік броварні оцінюється приблизно у 5 тисяч років – вона була зведена за часів правління царя Нармера, який об’єднав Верхній та Нижній Єгипет близько 3150 року до н.е. Споруда складається з восьми великих приміщень розміром 20×2,5 метра, в яких археологи виявили глиняні посудини, що використовувалися для приготування сусла та нагріву зерна.

Керівник розкопок доктор Адамс зазначив, що масштаби виробництва пива в цій броварні вражають. Це відкриття надає новий погляд на організацію праці в Давньому Єгипті, що може бути безпосередньо пов’язане з будівництвом пірамід. Оскільки для зведення цих монументальних споруд залучали велику кількість робітників, вчені досі дискутують, яким чином єгиптянам вдавалося мобілізувати й координувати таку велику кількість людей.

Знахідка в Абідосі підтверджує, що виробництво пива відігравало важливу роль у житті стародавніх єгиптян. Його могли використовувати не лише в повсякденному харчуванні, а й у ритуальних церемоніях, що було важливою частиною культури того часу. Контроль над виробництвом пива дозволяв фараонам зміцнювати свою владу та забезпечувати додаткові ресурси для держави.

Пивоварний завод, швидше за все, датується епохою царя Нармера, близько 3100 до н.е.

Доктор Адамс припускає, що саме навички організації масштабного виробництва, подібного до знайденої пивоварні, мали вирішальне значення для будівництва пірамід. Вони дозволяли координувати роботу тисяч людей і підтримувати їхню працездатність, що могло стати одним із ключових факторів у реалізації таких грандіозних архітектурних проєктів.