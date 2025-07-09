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- Наука та IT
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Секрет довголіття черепах: науковці виявили приховані закономірності
Багаторічні записи про здоров'я черепах свідчать, що ці тварини майже не хворіють на рак.
Під час дослідження, яке охопило сотні черепах із зоопарків Європи та США, науковці з Університету Ноттінгема виявили приховані закономірності, що пояснюють секрет довголіття цих тварин.
Результати дослідження опубліковано в журналі BioScience.
Як з’ясували учені, проаналізувавши багаторічні записи про здоров’я черепах, ці тварини майже не хворіють на рак.
Виявилося, що менше 1% черепах, що живуть у зоопарках по всьому світу, страждали від пухлин, і навіть у цих рідкісних випадках хвороба практично не поширювалася організмом.
Керівник дослідницької групи доктор Ілена Кьярі наголосила, що гігантські черепахи, за законами біології, повинні мати високий ризик розвитку раку: більше клітин — більше шансів на мутацію. Однак черепахи не вписуються у це правило.
Автори дослідження припускають, що причина полягає в унікальних механізмах захисту: уповільненому метаболізмі, зниженому рівні клітинного стресу та особливих генах, що захищають від пошкоджень ДНК. Все це робить черепах перспективною моделлю вивчення не тільки стійкості до раку, а й механізмів здорового старіння.
«Наше дослідження показує, наскільки рідкісні випадки раку у черепах. Це по-справжньому унікальні тварини, біологія яких може підказати людству шляхи боротьби зі старінням та онкологічними захворюваннями», — зазначила К’ярі.
Нагадаємо, в одному із зоопарків США галапагоська черепаха вперше стала мамою у віці 100 років.