Секрет довголіття черепах: науковці виявили приховані закономірності

Черепаха / © Associated Press

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Під час дослідження, яке охопило сотні черепах із зоопарків Європи та США, науковці з Університету Ноттінгема виявили приховані закономірності, що пояснюють секрет довголіття цих тварин.

Результати дослідження опубліковано в журналі BioScience.

Як з’ясували учені, проаналізувавши багаторічні записи про здоров’я черепах, ці тварини майже не хворіють на рак.

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Виявилося, що менше 1% черепах, що живуть у зоопарках по всьому світу, страждали від пухлин, і навіть у цих рідкісних випадках хвороба практично не поширювалася організмом.

Керівник дослідницької групи доктор Ілена Кьярі наголосила, що гігантські черепахи, за законами біології, повинні мати високий ризик розвитку раку: більше клітин — більше шансів на мутацію. Однак черепахи не вписуються у це правило.

Автори дослідження припускають, що причина полягає в унікальних механізмах захисту: уповільненому метаболізмі, зниженому рівні клітинного стресу та особливих генах, що захищають від пошкоджень ДНК. Все це робить черепах перспективною моделлю вивчення не тільки стійкості до раку, а й механізмів здорового старіння.

«Наше дослідження показує, наскільки рідкісні випадки раку у черепах. Це по-справжньому унікальні тварини, біологія яких може підказати людству шляхи боротьби зі старінням та онкологічними захворюваннями», — зазначила К’ярі.

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Нагадаємо, в одному із зоопарків США галапагоська черепаха вперше стала мамою у віці 100 років.