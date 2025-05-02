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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Секрет довголіття розкрито: вчені знайшли ключ у білках

Еволюція як природний експеримент розкрила секрети довголіття: нове дослідження виявило унікальні білкові механізми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Довголіття

Довголіття / © pixabay.com

В останні десятиліття людство досягло значного прогресу у збільшенні тривалості життя. Проте, разом з цим зросла і кількість людей, які страждають від вікових захворювань. Щоб по-справжньому подовжити не лише роки, а й період здорового життя, вчені шукають глибинні біологічні механізми, що лежать в основі здорового старіння.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Тривалість життя ссавців коливається від 2 років (миші) до 200 (кити). Чому одні види старіють швидко, а інші залишаються здоровими десятиліттями? Відповідь — у посттрансляційних модифікаціях (ПТМ) білків, які регулюють клітинну стійкість до раку, нейродегенерації та діабету.

За допомогою інноваційного алгоритму PHARAOH дослідники проаналізували білки 107 видів і виявили унікальні ПТМ, які накопичуються у довгоживучих тварин. Наприклад, ацетилювання певних білків у китах і слонів пов’язане з їхньою неймовірною стійкістю до раку — попри велику кількість клітин, їхній ризик онкології значно нижчий, ніж у людини.

«Наші результати пропонують багатообіцяючий шлях до розуміння того, як модифікації білків можуть захистити від вікових захворювань та сприяти довшому та здоровішому життю. Визначивши ПТМ, пов’язані з довголіттям, ми можемо почати досліджувати терапевтичні стратегії, що імітують ці природні, еволюційно збережені механізми», — заявив вчений Хаїм Коен.

Нагадаємо, в Південній Африці підіймається земля.

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