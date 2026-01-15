Секрет довголіття: вчені розповіли, як шоколад сповільнює старіння

Шоколад / фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Початок нового року часто спонукає людей переглянути свій спосіб життя, особливо коли йдеться про покращення здоров’я. Багато хто вважає, що це означає повну відмову від ласощів, проте фахівці запевняють, що невеликий, усвідомлений вибір може мати реальне значення.

Про це пише Daily Express.

Споживча організація «Which?» зазначає, що шоколад може покращити здоров’я та сприяти довголіттю, але є нюанс. Мова йде не про звичайні батончики, а про шоколад із високим вмістом какао.

Реклама

Дослідження Королівського коледжу Лондона виявили в какао особливу речовину — теобромін. Саме цей природний компонент має властивості, що сповільнюють старіння організму.

У грудні 2025 року вчені з’ясували, що люди, у чиїй крові багато теоброміну (речовини з какао), виглядають і почуваються молодшими.

Професорка Джордана Белл із Королівського коледжу Лондона пояснила, що темний шоколад дійсно допомагає довше почуватися молодим.

«Ми не закликаємо їсти шоколад плитками, але тепер ми краще розуміємо, як звичайні продукти можуть містити ключі до здоровішого та довшого життя», — пояснила Белл.

Реклама

Своєю чергою експертка з питань харчування Шефалі Лот зауважила, що темний шоколад повинен містити щонайменше 35% какао, щоб його можна було маркувати як такий.

Темний шоколад дійсно допомагає довше почуватися молодим / © Pexels

Водночас вона пояснила, що какао багате на поліфеноли — антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця, мозку та травлення. Однак багато комерційно вироблених шоколадних виробів втрачають значну частину цих корисних сполук під час виробництва.

Темний шоколад також містить важливі мінерали, такі як магній, залізо та цинк, які допомагають підтримувати імунну систему та зміцнювати кістки.

Експерти наголошують, що шоколад не слід використовувати як основне джерело цих поживних речовин, оскільки вони також містяться в таких продуктах, як злаки, хліб, м’ясо, риба, молочні продукти, горіхи, фрукти та овочі.

Реклама

Темний шоколад з високим вмістом какао люди часто обирають, щоб задовольнити тягу до солодкого, зберігаючи при цьому відносно низьке споживання цукру. Типова порція вагою 20 г (приблизно два квадратики) зазвичай містить від 5 до 6 г цукру, що робить її легшим варіантом, ніж багато звичайних снеків.

Раніше вчені назвали чотири прості звички, що подовжують життя.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.