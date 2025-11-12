Секрет iPhone, про який ви не знали: чому телефон треба класти екраном вниз

IPhone / © Associated Press

Смартфон давно перестав бути просто інструментом для розмов. У сучасній цифровій ері це головний засіб для життя, роботи та зв’язку. Проте, коли ви в дорозі, а батарея стрімко «тане», це стає справжньою незручністю.

Про це пише Express.

Одна з головних причин швидкої розрядки, про яку часто забувають, — це сповіщення.

Якщо ви отримуєте багато електронних листів, повідомлень у месенджерах чи інших сповіщень, екран вашого iPhone спалахує десятки, а то й сотні разів на день. Кожне таке ввімкнення екрана поступово «з’їдає» батарею.

Рішення просте: коли ви не користуєтеся телефоном, просто кладіть його на стіл екраном вниз.

Якщо у вас увімкнена вібрація або звук, ви все одно почуєте сповіщення. Однак екран залишиться темним, що запобігає зайвій витраті енергії.

Прихована функція «Facedown Detection»

Цей лайфхак став можливим завдяки функції «Facedown Detection» (Виявлення обличчям донизу), яку Apple представила ще у 2019 році з виходом iOS 9.

Завдяки датчикам наближення та зовнішнього освітлення iPhone розуміє, що він лежить екраном на поверхні. У цьому режимі він автоматично припиняє підсвічувати дисплей при отриманні нових сповіщень.

Якщо ж ви не хочете перевертати телефон, але батарея все одно сідає, експерти радять інший метод. Зайдіть у «Налаштування», оберіть пункт «Сповіщення» та вручну вимкніть дозвіл на сповіщення для тих програм, від яких вам не потрібні миттєві оновлення.

Нагадаємо, власники смартфонів на Android також можуть подовжити час роботи батареї, активувавши режим енергозбереження, зменшивши яскравість екрана, вимкнувши функцію Always On Display та скоротивши час очікування перед вимкненням дисплея.

Також фахівці радять обмежити фонову активність застосунків або перевести невикористовувані програми в режим сну — це допоможе уникнути швидкого розряджання пристрою.